值勤留守營區！桃園2上尉「悶壞了」　深夜偷溜到夜店狂歡…下場出爐





▲桃園2名上尉軍官值勤留守營區，卻偷跑出去夜店狂歡，雙雙遭判刑。（示意圖／記者季相儒攝）

記者陳韻如／桃園報導

桃園某營區劉姓、高姓軍官在輪值擔任戰備指揮官、假日留守主官時，竟擅自外出，還跑到夜店玩樂，直到凌晨4、5點才回到營區。事後2人行為被抓包，並遭憲兵隊移送，法官審理後，則各依長官擅離部屬罪判1年4個月、1年徒刑，均緩刑3年，並各須支付國庫6萬、4萬元。

判決書指出，劉男是上尉軍官，而他2019年8月9日下午4時起至8月16日下午4時止，擔任北基地區戰備部隊指揮官，指揮部隊完成支援作戰準備，並與上即完成通信責任；而高男同樣為上尉軍官，同樣在同年8月10日凌晨0時至8月11日晚上11時59分擔任假日留守主觀，負責執行部隊完成支援作戰準備。

依照部隊規定，劉、高2人在排定的執勤時間內，須保持24小時在營，且須隨時掌握營區動態，確保單位全般安全，並處置突發重大事件，督導單位內各級人員，不得擅離部屬，若因公必須離營，則上報權責長官，請長官核定，並填寫表單，最後到軍團核備才能離營。

然而，劉、高2人卻未依照程序，竟在8月10日晚間偷跑，甚至跑到中壢某夜店狂歡，一直到隔天凌晨才回到營區，而因此被抓包，並遭憲兵隊移送。

法院審理期間，2人坦承不諱，而法官最後也各依犯長官擅離部屬罪，判劉1年4個月徒刑；高則被判1年徒刑，2人均獲緩刑3年，並且需支付國庫6萬、4萬元。全案可上訴。

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