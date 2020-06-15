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618殺一波　realme 618潮玩盛典「敢玩敢放價」

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▲▼realme 618潮玩盛典「敢玩敢放價」。（圖／realme提供）

▲realme 618潮玩盛典「敢玩敢放價」。（圖／realme提供）

記者邱倢芯／台北報導

618購物節快到了！今年realme針對618購物節推出了「realme 618潮玩盛典」，並祭出了4大明星商品超值優惠價，包含realme智慧手錶、realme手環以及高人氣realme果凍包和realme潮流後背包，暨網路商店開幕慶後首次加碼回饋，可於6月15日至6月19日至realme網路商店進行選購，以最低成本價輕鬆搭出屬於自己的潮流主張。

realme智慧手錶：
realme智慧手錶號稱是同價位帶首款支援血氧偵測的腕上穿戴裝置，擁有1.4吋彩色大螢幕，支援14種運動模式，除訊息即時預覽外，還能遙控音樂播放和遠端拍照，一錶在手即能享受潮玩生活。618潮玩價1,299元，於6月15日10:00至6月19日23:59前下單即有機會免費獲得市價299元原廠錶帶(顏色隨機贈送，數量有限送完為止)。

realme手環：
其擁有0.96吋彩色大螢幕，具備9種運動模式和24小時心率監測，並支援USB直充，無須充電座就能補足電量，手環重量僅31g佩帶輕盈毫無負擔。618潮玩價499元。

realme果凍包：
採用環保TPU軟膠材質，推出武士與鐳射雙色款，長期使用也不變色，搭配具潮流的微透視外觀，行走街頭即為眾人焦點，還可容納13吋筆電，為今夏潮流配件的最佳選擇。618潮玩價549元(原價599元)。

realme潮流後背包：
以多夾層設計使收納井然有序，擁有18L超大容量，不僅可收納15吋筆電還可容納15個獨立收納袋，不論辦公或旅遊使用都綽綽有餘，材質上採用防潑水複合材質，就算下雨也能妥善保護包中物品，為一款外觀與功能兼具的潮流後背包。618潮流價999元(原價1099元)。

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