陳玉珍控赴東沙島錄影洩密　王定宇：草包！連什麼是機密都不清楚

▲王定宇、陳玉珍。（合成圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

內政委員會召委陳玉珍點名民進黨立委王定宇2018年考察東沙島時，從飛機還沒降落就開始錄影，還發到臉書，「這算不算洩漏國家機密」？對此，王定宇回擊，連機密定義都弄不清楚。

陳玉珍20日召開記者會說道，說2018年有轟六在南海操演，但王定宇卻率團去東沙島，現在卻指著他們說去會有危險。對此，王定宇20日受訪表示，不是因為她去造成緊張，是現在那邊的局勢比較緊張，而且是尊重主管部會的專業判斷。

王定宇指出，「事實上，陳玉珍應該她的北京中央政府講一下」，每一年每個月都會有這樣繞台，這是現在在南海有美軍的軍演，在周三白沙島有共軍的軍演，台灣在東沙和太平有自己的部署，這個時候可以去，立委委員本來就可以考察，但是在考察前提對這種比較特別的地方，可不可以以國家的立場和利益問一下國防部適不適合？

王定宇提到，相信國民黨的國防委員，只要國防部說目前不適合，沒有一個會像她這樣開記者會，不要把這個當作是開玩笑，至於她說綠委可以、藍委不行，「妳幫幫忙好不好？」2018年出團的名單，兩個召委一個藍一個綠，是放水誰？「很多狀況我覺得，專業稍微提升一下，比較不會鬧笑話，國民黨還有很多不錯的委員，去請教一下」

對於陳玉珍指控在飛機上俯拍影片算不算洩漏機密，王定宇說，「飛機上面拍海洋的香片，那是哪一個機密啊？請她把機密定義弄清楚，任何海洋上往下拍，拍海洋的相片，沒有機密性，妳以為我們在做雷射定標、丟精準飛彈？請她幫幫忙，真的笑話鬧夠多了，國會面子大家一起顧一下」。

王定宇也在臉書批評，「這不是小孩子的觀光團，國防委員會是否成行？何時可去，是由國防部做判斷和決定，而不是像陳玉珍一樣隨時想去就去，把業務考察當秀場」。

王定宇還說，真的是不想說誰是草包，指控洩密也得先弄清楚什麼是機密，空中俯拍大海，不是機密，且是軍方飛行員引導介紹海上風光，而登島後是由軍方人員引導拍照、合影、留影，哪來洩密？陳玉珍是不是先找一下2018年有參加的國民黨委員拍了哪些相片，連機密定義都弄不清楚，要咬人之前，稍微用功一點、請教一下，比較不會鬧笑話。