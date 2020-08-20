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嵐泡王子麵吃沒味道⋯林佳龍教你吃！「5步驟」解析吃法：喔伊細

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▲林佳龍示範王子麵吃法。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍示範王子麵吃法。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

日本天團傑尼斯成員嵐日前拍攝影片介紹台灣美食，不過在食用王子麵食，卻將王子麵泡來吃，讓他直呼「沒味道」。交通部長林佳龍笑稱，為導正視聽，特地拍片以5步驟食用王子麵，強調「這樣吃」就會「喔伊細」。

嵐 ARASHI日前拍攝影片，介紹台灣的王子麵，不過他將王子麵以泡麵方式食用，以熱水泡開王子麵承裝於馬克杯後，加入王子麵附上的粉末，試吃後他直說「吃起來沒有什麼味道，可能是熱水加太多了」。

請繼續往下閱讀...

對此，林佳龍今（20）日發文表示，嵐他們將王子麵泡來吃，難怪會沒有味道，他表示，身為台灣的交通觀光主管機關首長，有責任導正視聽，因此特地拍攝影面解析王子麵食用方式。

▲林佳龍示範王子麵吃法。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍示範王子麵吃法。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍示範王子麵吃法。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍示範王子麵吃法。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍示範王子麵吃法。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍5步驟示範王子麵正確吃法。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍在影片中首先拿著筷子、雙手合十以日文說「我要開動了」，接著便豪爽地將筷子扔到一旁，再拿起王子麵「捏」碎，打「開」王子麵包裝，「倒」入王子麵粉末，「搖」勻王子麵與粉末，最後開始「吃」王子麵，最後他比了一個大大的讚，笑稱「喔伊細」。

林佳龍表示，除了王子麵外，統一脆麵、科學麵也都非常好吃，且科學麵太空人版口味較清淡、老爺爺巫師版口味較重，請依喜好選購。

林佳龍表示，「二宮先生、相葉先生，謝謝你們推薦台灣的美好，可是把王子麵加水裡就有點...正確的吃法請見影片，咖啦咖啦的口感叫人停不下來。請務必再給它一次機會！」

▲林佳龍示範王子麵吃法。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲林佳龍吃完直呼「喔伊細」。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍也附上日文內容，向兩人說明：
二宮さん、相葉さん、台湾の素晴らしさを推薦してくれてありがとう、でも王子麵がお湯に入るのはちょっと…
正確な食べ方がこの動画をご覧ください、このサクサク感がたまらないですよ。是非もう一度見直してください！
みんなさんも #嵐 のスイーツ部部長に、台湾のお菓子をどんどん推薦しましょう。

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