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聲援抗爭「咬傷女警」！法院判拘役80天　蔣月惠：我要上訴

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▲蔣月惠拜會柯文哲。男女柯P、南北柯P相見。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔣月惠咬傷女警案，屏東地院依傷害罪判處80天拘役 。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議員蔣月惠2018年聲援屏東市公勇路拆遷案中的拒遷戶，咬傷維持秩序的女警案，屏東地院經過審理，依兩次傷害罪判處她各50天拘役，合併執行80天拘役，易科罰科以1000元折算1日，蔣月惠對判決表示不服，接到判決書將提起上訴。

蔣月惠2018年7月七月間因縣府執行公勇路拓寬抵觸戶拆除工作時，到場聲援拒遷住戶而與維秩的警察發生爭執，在混亂中蔣月惠張口咬傷女警。事後她到縣警局致歉時因見不到受傷的女警當場嚎啕大哭，不料，這一哭，卻讓她一夕爆紅，成為網紅，湧入大筆捐款。檢方經過調查，依傷害罪將她起訴。

2019年，她更參選屏東北區立委，拿到24118票，雖未選區當選票數1/3，20萬保證金因而被沒收，但她在屏東市的得票數就佔了12816票，比參議員時還多出2千多票。

屏東地院經過審理，依兩次傷害罪各判處她50天拘役，合併執行80天，易科罰金以1000折算一日。

蔣月惠判知該判決表示不服，她表示，她不是故意咬傷女警，案發當時，她單身一人，那麼多警察將她包圍，整個壓了過來，她避免被壓到，順手抓到女警衣服，並沒有掐她；而起訴書說她用腳踢女警，也不是事實，當時她是未踩穩誓滑倒。

她說，判決對她很不公平，接到判決書後會提出上訴；如果上訴被二審法官還是判她有罪，「我想申請服勞動役 想把8萬元省下來付辦公雜支」，聲服社會勞動役。

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