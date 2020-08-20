　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一張畢業作品成新海誠《你的名字》御用背景畫師　Matto水彩筆下的感性與悸動

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

乍看Mateusz Urbanowicz（暱稱Matto）這個名字，或許有點陌生，但若賞覷他筆下的水彩畫，從東京的店肆小舖到阡陌巷弄的風景，城市細節歷歷在目，儼如穿梭日本動畫場景。

事實上， Matto的創作軌跡遍布繪畫、插圖及動漫，更在新海誠所執導的長篇動畫《你的名字》（君の名は）中擔任背景繪圖師；至於新海誠2019年鉅作《天氣之子》（天気の子）的日本版電影海報，同樣委由Matto操刀背景。





畢業作品受 新海誠 賞識，引薦入行成專業畫師

1986年出生於波蘭的Matto，目前旅居於日本東京，本科原是研讀電機工程的他，輾轉到了波蘭的日本科技資訊機構學習電腦動畫，取得日方獎學金後，便負笈神戶攻讀動漫並取得神戶設計大學學位。當年Matto將自己的畢業作品《歸屬 Right Places》拿給到校演講的 新海誠 請益，理念相契的兩人就此締結緣分。

2013年畢業後，他便在 新海誠 所屬的動畫製作公司CoMix Wave Films擔任背景畫師職務，其間參與電視廣告、電視動畫以及長篇動畫電影的製作，像是電視動畫《宇宙浪子》（Space☆Dandy）、以及岩井俊二執導作品《花與愛麗絲殺人事件》等。



2017年起Matto展開其自由藝術家生涯，除了接案也專注在個人創作，當中包含數本膾炙人口的畫冊，像是2018年出版的水彩繪本《東京老舖 Tokyo Storefronts》（日文：東京店構）、2019年《東京夜行 Tokyo at Night》（日文：東京夜行）等。同時他還在大塚製薬株式會社委託下，以波蘭同鄉、日本首位女流棋士Karolina Styczynska的故事為題材製作3分鐘短片動畫《前進吧，卡羅琳娜》（すすみ, カロリーナ），他集編、導、畫一身，並由Studio Colorido繪製人物與製作動畫。






從《東京老舖》到《東京夜行》，考察城市的古樸與迷惘

請繼續往下閱讀...

因 《東京老舖》 水彩畫而馳譽各界的Matto，接受訪問時談到此系列的發韌和初衷，一是來自他對這些隱身於櫛比鱗次建築中的舊店鋪，竟能挺過數十載還保持營業的狀態驚詫不已，二則惋惜地震後坍毀的老店，因此決定畫下他喜愛的店鋪，從記錄場景來翫味東京。Matto每幅插畫都包含了店鋪商號以及周邊鄰里，讓人們看畫後可按圖索驥，去一趟原場址拜訪。


  

（完整文章請看城市美學新態度

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
快訊／通緝康友-KY董座！黃文烈掏空7億疑逃星國　時效達37
女兵通過海軍UOU水械專長訓　金龍徽章「直接釘入」胸膛
勞工運動大老性侵女秘書「怪妳長太漂亮」　判刑結果出爐
彰化無症狀確診者改口：2天前有咳嗽！陳時中「這句話蠻嚴重」疑
影／邊開車吵架…轎車飆速自撞畫面曝！25歲妻當場死亡
24歲妹獻第1次爆血裂開！富二代男友送她急診…醫一看真相超綠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣虎航七夕航班僅賣5成喊卡！致歉送每人一張機票　網讚爆：誠意破表

錯過了花火節沒關係　澎湖秘境讓你一次玩個夠！

阿滴南投小旅行！鷹眼網友「3細節」瘋猜戀愛了　馬賽克倒影曝長髮妹身影

觀光旅遊安全研討會啟動！邀專家剖析「親子登山」顧安全撇步

一張畢業作品成新海誠《你的名字》御用背景畫師　Matto水彩筆下的感性與悸動

彰化採檢無症狀者中央遭批　陳時中自嘲箭靶早掛好「箭射過來了」

「香港美酒佳餚巡禮」首改線上展覽！網上學烹飪、買酒還能有優惠

一下車步行就能到！搭國光戀愛巴士賞大稻埕煙火　台北一日遊推薦

彰化半年採檢無症狀者超過3位數　陳時中：若有醫師判斷追回經費可能性小

擬擴大12國全面入境篩檢？陳時中：依疫情變化的策略改變都有可能

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

慈濟醫院「林北江醫生」意外爆紅！名字奇特成焦點...粉絲跪求合照

台灣虎航七夕航班僅賣5成喊卡！致歉送每人一張機票　網讚爆：誠意破表

錯過了花火節沒關係　澎湖秘境讓你一次玩個夠！

阿滴南投小旅行！鷹眼網友「3細節」瘋猜戀愛了　馬賽克倒影曝長髮妹身影

觀光旅遊安全研討會啟動！邀專家剖析「親子登山」顧安全撇步

一張畢業作品成新海誠《你的名字》御用背景畫師　Matto水彩筆下的感性與悸動

彰化採檢無症狀者中央遭批　陳時中自嘲箭靶早掛好「箭射過來了」

「香港美酒佳餚巡禮」首改線上展覽！網上學烹飪、買酒還能有優惠

一下車步行就能到！搭國光戀愛巴士賞大稻埕煙火　台北一日遊推薦

彰化半年採檢無症狀者超過3位數　陳時中：若有醫師判斷追回經費可能性小

擬擴大12國全面入境篩檢？陳時中：依疫情變化的策略改變都有可能

陳時中要求政風查彰化　政院：支持衛福部了解相關程序

外交部：一索、一中原則　聽起來一樣可笑而荒謬

林書豪接受陸媒專訪　認若重返CBA「肯定打得第一年好」

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

中央黨校開除蔡霞黨籍　強調「黨校姓黨」記取教訓

大貨車疲勞駕駛國道撞2警奪3命！老闆+調度副理同負過失致死罪...下場出爐

宜蘭48株垂榕罹「樹癌」　縣府緊急移除並土壤燻蒸防擴散

野生三上悠亞路邊巧遇「萬人斬」清水健！　AV界帝后罕見同框…私下真實面貌曝光

響應820房仲捐血日　東森房屋全台大串連

風・Luxury／七夕對錶這樣挑不踩雷　實用情人禮甜蜜戴著走

生活熱門新聞

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

12星座這些舉動就是討厭你

父親幫人做保背債9千萬　孝順女星扛全家送過瓦斯

高雄人：最需要改善的是一塊手印

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

每天吹10小時冷氣！新北套房電費800元秘訣曝

彰化居家檢疫者：衛局要我自己去醫院篩檢

醫院回應經費從哪來？網傻眼：被查剛好

萊爾富明早開搶淡橙橘口罩　牛仔新3色曝

「越南籍移工」感染源抓到了！

無牌瑪莎拉蒂警無視　外送員違規秒開罰

過來人還原30歲單身下班生活　網：太慘了

新北女OL中15億嚇哭：沒打算離職

彰縣精準篩檢反釀防疫破口？　林靜儀直指3疑點：問題很大

更多熱門

相關新聞

京阿尼週年追悼　新海誠：今後仍會持續欣賞

京阿尼週年追悼　新海誠：今後仍會持續欣賞

造成36死、33人受傷的京都動畫（京阿尼）縱火案滿一年，上午在火災現場京阿尼的第一工作室原址有一場追悼式。動漫電影導演新海誠在推特發文追悼並說會持續觀賞京都的作品。

Honda開賣 「天氣之子特仕版」！

Honda開賣 「天氣之子特仕版」！

HONDA聯名《天氣之子》推限量機車

HONDA聯名《天氣之子》推限量機車

吳家一門三代水彩油畫　中大校慶聯展

吳家一門三代水彩油畫　中大校慶聯展

新海誠《天氣之子》重新上映！

新海誠《天氣之子》重新上映！

關鍵字：

新海誠背景畫師你的名字天氣之子水彩

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

12星座這些舉動就是討厭你

王瞳曬「帶艾成見前男友」合照！

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面