一張畢業作品成新海誠《你的名字》御用背景畫師　Matto水彩筆下的感性與悸動

乍看Mateusz Urbanowicz（暱稱Matto）這個名字，或許有點陌生，但若賞覷他筆下的水彩畫，從東京的店肆小舖到阡陌巷弄的風景，城市細節歷歷在目，儼如穿梭日本動畫場景。

事實上， Matto的創作軌跡遍布繪畫、插圖及動漫，更在新海誠所執導的長篇動畫《你的名字》（君の名は）中擔任背景繪圖師；至於新海誠2019年鉅作《天氣之子》（天気の子）的日本版電影海報，同樣委由Matto操刀背景。









畢業作品受 新海誠 賞識，引薦入行成專業畫師



1986年出生於波蘭的Matto，目前旅居於日本東京，本科原是研讀電機工程的他，輾轉到了波蘭的日本科技資訊機構學習電腦動畫，取得日方獎學金後，便負笈神戶攻讀動漫並取得神戶設計大學學位。當年Matto將自己的畢業作品《歸屬 Right Places》拿給到校演講的 新海誠 請益，理念相契的兩人就此締結緣分。

2013年畢業後，他便在 新海誠 所屬的動畫製作公司CoMix Wave Films擔任背景畫師職務，其間參與電視廣告、電視動畫以及長篇動畫電影的製作，像是電視動畫《宇宙浪子》（Space☆Dandy）、以及岩井俊二執導作品《花與愛麗絲殺人事件》等。





2017年起Matto展開其自由藝術家生涯，除了接案也專注在個人創作，當中包含數本膾炙人口的畫冊，像是2018年出版的水彩繪本《東京老舖 Tokyo Storefronts》（日文：東京店構）、2019年《東京夜行 Tokyo at Night》（日文：東京夜行）等。同時他還在大塚製薬株式會社委託下，以波蘭同鄉、日本首位女流棋士Karolina Styczynska的故事為題材製作3分鐘短片動畫《前進吧，卡羅琳娜》（すすみ, カロリーナ），他集編、導、畫一身，並由Studio Colorido繪製人物與製作動畫。













從《東京老舖》到《東京夜行》，考察城市的古樸與迷惘

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因 《東京老舖》 水彩畫而馳譽各界的Matto，接受訪問時談到此系列的發韌和初衷，一是來自他對這些隱身於櫛比鱗次建築中的舊店鋪，竟能挺過數十載還保持營業的狀態驚詫不已，二則惋惜地震後坍毀的老店，因此決定畫下他喜愛的店鋪，從記錄場景來翫味東京。Matto每幅插畫都包含了店鋪商號以及周邊鄰里，讓人們看畫後可按圖索驥，去一趟原場址拜訪。





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