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HTC VIVE首款原創自製XR內容　國立自然科學博物館展出

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▲VIVE Studios首款原創自製XR擴展實境內容《VIVE XR 科幻傳送門：跨越虛實恐龍叢林》。（圖／HTC提供）

▲VIVE Studios首款原創自製XR擴展實境內容《VIVE XR 科幻傳送門：跨越虛實恐龍叢林》。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（19）日宣布，HTC全新自製內容《VIVE XR 科幻傳送門：跨越虛實恐龍叢林》即日起首度在國立自然科學博物館「時空探秘：滅絕、新生，與未來幻境」展出，這也是VIVE Studios首款原創自製XR擴展實境內容。 
 
「時空探秘：滅絕、新生，與未來幻境」特展展期自2020年7月22日起至2021年2月28日止，透過創新科技帶給觀眾個人化沉浸式及劇場式體驗，讓觀眾穿梭橫跨1億4500萬年的時空，探索物種及生物演化進程，了解地球過去與現在面臨生態浩劫的成因，繼而思索我們想迎向什麼樣的未來。

宏達電表示，VIVE Studios融入特展主題應用，展現創新研發設計能力，讓觀眾能在一個真實與虛擬世界轉換更加流暢的體驗中獲得新的啟發，透過最新XR擴展實境技術，帶觀眾闖入白堊紀恐龍世界，在環景360度的遠古叢林內冒險探索，感受跨越於現場實境與虛擬科幻的新體驗。
 
宏達電指出，HTC不斷努力在每一種形態的實境（Augmented Reality、Augmented Virtuality及Virtual Reality）當中創建最流暢及獨特的體驗，VIVE Studios是為了HTC VIVE 虛擬實境內容的開發及發行而成立， 致力於將VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、MR（混合實境）以及XR（擴增實境）等技術嵌入及實現於實境內容中的軟體技術團隊。

宏達電說明，目前開發的相關領域，包括醫療保健、教育、遊戲、通訊、設計、電影、房地產、零售、現場活動與主題樂園，而VIVE Studios的使命則是發掘及培養開發人才，並透過VIVE X 加速器計畫，與來自全球各領域的頂尖夥伴共同關注VR生態系的建立，計畫成立3年下來，協助及投資超越100個團隊，在亞太區更創造約40%的團隊能得到其他投資者的再次投資的好成果。 

宏達電強調，這次與國立自然科學博物館的合作展出，使用市面上最能自由流暢遊覽於真實與虛擬世界的設備「VIVE Cosmos系列」，首創上掀式設計，讓使用者可以在幾秒鐘內就在現實和虛擬現實之間轉換，配備高解析度的鏡頭，搭配人體工程學設計，讓使用者更能享受虛擬實境體驗。  

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