宏達電攜手技嘉推「Cosmos Series x AORUS 15G」　電競筆電一鍵進入VR模式

▲HTC與技嘉合作推出首款為VIVE Cosmos而生的電競筆電「AORUS 15G」。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（13）日宣布，攜手技嘉（GIGABYTE）推出結合VIVE Cosmos系列及首款預先整合VIVE Cosmos虛擬實境系統的VR電競筆電組合「Cosmos Series x AORUS 15G」，配有替VR高階玩家所設計的專屬虛擬實境模式VR mode，可以一鍵進入VR模式。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，為了讓玩家能夠擁有更完整的VR體驗，更快速進入VR 世界，並讓VIVE Cosmos系列能發揮最佳的體驗成果，特別與技嘉科技聯手打造專屬於VR玩家的電競筆電，不僅是具有最強大效能及絕佳影音體驗的個人電腦，更是未來串連5G世界最佳利器。



技嘉科技移動產品事業中心副總經理陳俊丞表示，不同於其他電競筆電僅強調顯卡及規格，GIGABYTE專精於頂級和專業的電競遊戲筆電，而VR遊戲隨著5G世代的到來，以及各家遊戲開發廠的相繼投入，勢必成為驗證筆電實力的重要戰場。

陳俊丞指出，HTC是虛擬實境的前瞻領導廠商，很高興這次能透過AORUS筆記型電腦與HTC合作，在GAMING和CREATOR領域軟硬體結合，結合攜帶便利的筆電真機械軸鍵盤及高更新率電競面板，並搭載技嘉獨家專利的散熱系統及人工智慧軟體引擎，相信在VR的內容運算上一定是如虎添翼。

▲為VIVE Cosmos而生的電競筆電「AORUS 15G」。（圖／HTC提供）

宏達電表示， 經過VIVE與AORUS雙方研發部門幾近苛求的反覆測試，找出最適合VR虛擬實境環境的設定與配置，並領先業界帶來一鍵開啟「專屬VR模式」的獨家設計，搭配HTC VIVE、HTC U20 5G等新世代產品，完美呈現PC-VR的串流。

技嘉表示， 效能筆電上有許多繁複的使用模式(Power Scheme)可供選擇，但許多使用者並不清楚這些模式，更遑論在使用哪些特定程式時，該切換到哪種模式，但技嘉認為使用者不應該煩惱這些問題 ，為了解決使用者痛點，技嘉推出世界第一台搭載AI人工智慧的效能筆電 。

技嘉指出， 這次的「Cosmos Series x AORUS 15G」針對專業電競設計全新外型，搭配全金屬霧面機身、真機械式鍵盤、一體成型設計的觸控板，並在觸控板左上配有指紋辨識功能，更搭載玩家喜愛的全彩背光鍵盤並客製專屬HTC VIVE圖案及桌布。



上市資訊方面，「Cosmos Series x AORUS 15G」上市提供15吋高效能版本，即日起至9月30日搭配VIVE Cosmos享組合優惠價89890元（原價93890元），搭配VIVE Cosmos Elite享組合優惠價96890元（原價100890元），單機建議售價為70990元。

此外，即日起至8月31日在HTC VIVE網路商店選購「Cosmos Series x AORUS 15G」可獲贈HTC VIVE網路商店配件優惠券1,000元，門市選購還可搭配振興券加碼活動，再享振興券3,000元可兌換4,000元加碼優惠，並特別與PChome 24h購物合作加碼贈送「AORUS M3遊戲滑鼠」。