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HTC Desire 20 pro推新色「晶耀綠」　振興三倍券加碼換3600元

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▲新色上市搶商機　HTC Desire 20 pro推「晶耀綠」。（圖／HTC提供）

▲HTC Desire 20 pro推新色「晶耀綠」。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（12）日宣布HTC Desire 20 pro新色「晶耀綠」，即日起上市開賣，包含四鏡主相機與高畫質自拍前鏡頭，搭配極致窄邊6.5吋大螢幕，以及5,000 mAh的超大容量電池，並宣布可享振興券3000元兌換3600元的加碼優惠。
 
HTC Desire 20 pro晶耀綠，採用特殊工法將最純粹的自然色彩，多層次完美呈現出獨有的內斂光澤，充分展現HTC純熟的工藝技術，搭配光學鍍膜精準打造的金屬紋理，有如綠寶石般的晶亮機身，在不同角度呈現漸層錯視般的光澤效果。

HTC Desire 20 pro搭載四顆相機主鏡頭，包含4,800萬像素與f/1.8 大光圈的主攝像鏡頭、超廣角鏡頭與最近距離25mm的超微距鏡頭，並搭配2,500萬像素的自拍前鏡頭，再加上即時臉部特效及自然美妝，強打自拍效果。 
 
HTC Desire 20 pro也配備Desire系列手機史上最大的6.5吋螢幕，以及超過90%超高螢幕占比的19.5：9全螢幕，並採用5,000 mAh超大容量電池，容量不僅較HTC Desire 19+多出30%，同時也是HTC史上配備最大電池容量的Desire系列手機。

HTC Desire 20 pro原本有「墨晶黑」與「靚澈藍」，現在加上「晶耀綠」新色，共三種顏色可以選擇，售價8990元，並宣布從即日起至9月30日至HTC專賣店及專櫃門市購買HTC Desire 20 pro，可享振興券3000元兌換3600元的加碼優惠。 

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