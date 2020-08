HTC Desire 20 pro推新色「晶耀綠」　振興三倍券加碼換3600元

宏達電(HTC)今(7)日宣布,旗下HTC VIVE與RYOT Studio、超現實博物館(Museum of Other Realities;MOR)、XR募資平台Kaleidoscope及倫敦時尚學院的時尚創新中心(Fashion Innovation Agency;FIA)聯手,首次在虛擬世界舉辦由VR打造的時裝秀《The Fabric of Reality》,藉由VR零距離探索設計師作品背後的故事與靈感,展現5G時代下的新時尚。