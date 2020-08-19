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高雄補選慘敗、人才斷層　蔡正元憂：國民黨2022也沒機會

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▲▼蔡正元接受廣播專訪。（圖／《POP大國民》提供）

▲蔡正元接受廣播專訪。（圖／《POP大國民》提供）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨歷經高雄市長罷免、補選慘敗，未來恐難在高雄搶下一席之地。對此，前國民黨副秘書長蔡正元坦言，國民黨短期在高雄內勝選的機率不高，「2022選舉也沒機會」。

蔡正元19日接受廣播專訪，針對國民黨在高雄選舉慘敗，他認為，下次高雄市長選舉陳其邁應該會競選連任，即使未來2年沒做出成績，高雄市民應該還是願意給他時間繼續做，連任應該是毫無懸念，而國民黨看不到適當的候選人能跟陳其邁競爭，民眾黨更不用說，除非黨主席柯文哲要親自南征，不然也找不到好的人選。

對於國民黨在高雄的人才斷層，蔡正元說，國民黨目前沒有適當候選人能與陳其邁競爭，議員須先經過立委選舉磨練，國民黨如果在高雄沒有培養出立委，問鼎市長又更加難，但他判斷2024選舉國民黨應有機會突破高雄立委掛零的困境。

此外，外界關注國民黨下屆黨主席人選，蔡正元認為，「一定會被拉高來看」，不少媒體報導很多大咖要回來選黨主席，這當然是好事，「股票跌到雞蛋水餃的價位還有人要當董事長，當然樂觀其成」，國民黨現在沒錢沒糧沒人，「只剩下招牌而已」，有人競爭是好事，但競爭者還是要拿出本事給大家看。

蔡正元表示，「下任黨主席要讓一看就不可能選總統的人來當」，因為如果想靠黨主席職位選2024總統，這些動作又會被競爭者、被外界擴大，「無形中掉入吳敦義陷阱」，瓜田李下，明明沒有的事情卻被說有。

蔡正元也說，擔任黨主席對競選總統未必有幫助，「維持民意高度才是重要的」，若沒有足夠民意、想靠當黨主席強迫黨內改規則讓自己代表黨參選，最後仍選不上，沒有意義。何況當黨主席要負擔選舉糧草籌備，還能分神處理自己的競選活動嗎？這些都是問題。

除此之外，對於民眾黨在這次高雄補選的表現，蔡正元直言「民眾黨沒有未來」，因為選舉還是要有具體的候選人，民眾黨目前沒人可以在台北接班，其他縣市更不用講。而黨務主要靠蔡壁如操盤，但從這次高雄補選可以看出蔡壁如明顯經驗不夠，現在還傳出柯文哲有意讓夫人陳佩琪擔任精神領袖，「傳遞的訊息就是這個黨沒有人了」。

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