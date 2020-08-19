「蔬食界麥當勞」扭登和爆苛扣薪水　工讀生1萬6被扣到剩6000

圖文／鏡週刊

在高雄有「蔬食麥當勞」之稱的速食店「扭登和New Danhurf」爆出勞資糾紛，有民眾在「爆料公社」發文，表示國中剛畢業的小孩想體驗打工生活 ，於是應徵了扭登和台北松山店， 但半個月後離職，原本應領15,840元薪資，竟被店家東扣西扣到只剩3,840元。消息傳出後，有多位離職員工也留言表示過去也曾被苛扣薪水。

爆料民眾說，小孩工作半個月後因要配合學校， 無法去上班所以辭職。顧問向家長表示，小孩的薪水15,840元要扣掉8,000元培訓費用 ，再減4,000額外人力，所以只剩3,840元。原po也出示與店家的對話截圖，孩子表示一到職就直接做炸物，並沒有培訓，店家則回「公司要承擔你許多風險，...有許多隱藏成本是你看不到的」；另外，店家指該員工是新手且是多出來的人力，要多排一個人上班看他有沒有做錯，所以要扣4000元的額外人力費用。原本po憤而請網友評理，這樣公平嗎?

這則po文貼出後，多名網友跳出來爆料，有高雄網友表示，離職時店家以未做滿1年為由，將26,000元的薪水扣到只剩6,000元，也有網友以通訊軟體向店家催討薪資，結果直接被封鎖不回。

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扭登和今在臉書粉絲頁發出聲明，「員工相關事宜皆合法處理，所有待遇皆優於勞基法，也以懲處相關失職人員，謝謝您，這次總部責無旁貸，會謹記教訓，未來專注在提升員工福利！（所有勞資爭議皆已處理並結清）目前在職員工薪資福利皆優於勞基法（請鄉民別再圖文判案了，台灣是法治國家，若有不法情事，皆會受法律制裁，我們依法行事，並不是圖文所示的狀況。）

不少網友看不下去，在發文留言「被餐廳耽誤的血汗培訓中心」「扣薪水優於勞基法」「你也知道台灣是講法治的地方，哪一條法可以這樣凹員工？」「培訓就賺8,000，誰還想賣東西啊」。



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