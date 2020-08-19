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《雖然是精神病但沒關係》被網稱2020最佳韓劇　爆淚結局觀眾跟著哭爆

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由金秀賢、徐睿知主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》日前播出大結局，超催淚劇情也讓所有觀眾跟著哭爆！

以下有雷！
以下有雷！
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▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲雖然是精神病但沒關係大結局，文鋼太、文尚泰和高文英一起開露營車旅行（圖／Netflix）

在最後兩集故事中，文鋼太（金秀賢 飾演）終於知道自己的母親被殺害的真相，因為殘忍的事實和高文英（徐睿知 飾演）母親有關，心懷愧疚下她希望與文尚泰、文鋼太兄弟搬離城堡，彼此不要再有聯繫。雖然文鋼太也曾懷疑自己是否能心無芥蒂地和高文英相處，但最後他選擇正視自己的心意、向高文英表白。三人一起開著露營車一起長期旅行。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲文尚泰說要回去讓弟弟很擔心

當我們以為這就是最好的結局時，編劇卻給我們更催淚也療癒人心的故事。某天早上，患有自閉症的文尚泰（吳正世 飾演）自己收拾好行李，告訴弟弟：「你和文英兩個人去吧，我想去別的地方。」文鋼太擔心以為哥哥覺得旅行很無聊，但尚泰卻說：「我也覺得非常有趣，真的非常有趣，可是我，我想工作，我想要畫插畫，我想畫童話書，畫畫對我來說更有趣。」

一直將照顧哥哥視為自己責任的文鋼太聽到後回應：「那我們回去吧。」但尚泰卻說：「不是，你可以繼續旅行，我要回去工作，等一下有人會來接我。」當文鋼太擔心地問著：「哥，沒有我沒關係嗎？」尚泰的回答直接引爆鋼太和我們的淚腺！「文鋼太，是文鋼太的主人⋯⋯」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

文尚泰告訴弟弟：你是你的主人，我是我的

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

文鋼太小時候曾對哥哥大喊：我不屬於哥哥！

這句話正是童年時期文鋼太曾哭著對哥哥大吼的話，原來尚泰一直記著，「文鋼太是文鋼太的主人，你的主人是你，我的主人是我；你屬於你自己，我屬於我…」這番話就像一把鑰匙，解開了一直文鋼太身上的枷鎖。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

你屬於你，而我屬於我。哥哥的獨立讓文鋼太淚流滿面，他們擁抱彼此哭著說謝謝，兄弟倆互相治癒的同時也治癒了我們。

※BY INNA CHOU

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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