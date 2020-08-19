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新店空軍公墓旁祖祠蓋在別人家　離奇！祖先火大發爐倒牌

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同鄉會總幹事王國慶面對法院可能強制執行拆除，而又無力支付地主開出的高價的窘境，深感無力。（圖／謝中凡攝）

▲同鄉會總幹事王國慶面對法院可能強制執行拆除，而又無力支付地主開出的高價的窘境，深感無力。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市永春同鄉會在空軍公墓附近的祖祠半個月前發生一宗怪事，在同鄉會人員祭祀告祖時，疑有一陣強風吹過，祖先牌位最後一排竟幾乎全數傾倒，而且香火爐也同時「發爐」冒出火光，本刊查詢該會總幹事王國慶此事時，他無奈證實，並坦承「應是在祭告祖先祠堂土地敗訴的事，讓祖宗們生氣了，這是後代子孫的不肖啊。」

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原來永春同鄉會在新店空軍公墓旁的祠堂，自買地興建迄今已近一甲子，裡面存放會員們的祖先骨灰罈及牌位，然而幾年前突然冒出一位陳姓女地主說祠堂占用了她的土地，一查之下，竟是當初買地時沒弄清楚地界，竟將祠堂蓋在別人的土地上。

永春同鄉會7月30日祭告祖先時，最後一排祖先牌位突然傾倒，可能正好有強風吹進來，但香火爐也同時「發爐」卻無法解釋。（圖／同鄉會提供）

▲永春同鄉會7月30日祭告祖先時，最後一排祖先牌位突然傾倒，可能正好有強風吹進來，但香火爐也同時「發爐」卻無法解釋。

如今同鄉會被陳女提告敗訴確定，即將面臨拆屋還地，同鄉會總幹事王國慶對此表示十分無奈「強制拆除人家祖祠是違反社會情理，是不公不義的事情」，他說，這塊地其實並沒有辦法做其他用途，一般市價買賣的行情也都在公告地價的範圍之內，但「地主價錢開的太高了，根本買不起」。

永春同鄉會的祠堂座落在新店空軍公墓旁安坑段土地上，面積約1.1公頃，作為永春鄉親往生時墓園使用。王國慶回憶說，當時這塊山坡地長滿雜草及雜木，僅有登山步道及產業道路略為區別購地邊界。

1968年，永春同鄉會的祠堂興建完工，當時法令無須辦理建照，於是開始使用，10年後，又申請建照興建祠堂附屬房屋2間，作為祠堂左右兩旁的「護厝」，並取得使用執照。

香火爐「發爐」，火光十分明亮，讓同鄉會祭祖人員感到心中不安。（同鄉會提供）

▲香火爐「發爐」，火光十分明亮，讓同鄉會祭祖人員感到心中不安。

王國慶說，幾10年來，與隔鄰地主王家一直相安無事，但是2012年，1名陳姓女子去函同鄉會指該會祠堂侵占的土地有一半是她的，要求拆除占用地上的建物並歸還占用土地。

同鄉會清查陳年舊檔資料及1964年購地當時曾接觸過的鄉親，結果發現舊檔資料年久難尋，已不完整，而當時了解購地過程的鄉親也多已過世，根本無法完全還原當時土地及建物的邊界。

同鄉會表示，多次與地主陳女溝通尋求解決方案，最後討論以價購占用的土地解決，但是占用土地的公告現值約每坪2萬8000多元，而陳女卻開價每坪12萬元，總價款更高達3278萬餘元，這讓同鄉會深感無力。

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