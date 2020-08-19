國防部證實：美軍神盾驅逐艦穿越台灣海峽　執行航行任務

▲美軍「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）日前也穿越台灣海峽。（資料照／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）



記者陶本和／台北報導

台海近期附近相關情勢相當熱鬧，除了遭到國防部否認的美軍EP-3E電偵機降落松山機場之外，還有4架美軍B-1B轟炸機分別從關島、北太平洋一帶飛行，路過日本、沖繩和東海空域，甚至一度掠過對岸的東海防空識別區。對此，國防部19日上午證實，美軍作戰艦由北向南航經台灣海峽。

根據航跡圖顯示，美軍一架EP-3E電偵機18日進入北台灣空域穿梭飛行，且疑似於松山機場降落。不過，軍方駁斥是假消息，台灣周遭海空狀況都在國軍掌握之中，籲請國人放心。

另外，美軍的伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin DDG-89），18日於馬祖東引島東南方海域現身，通過台灣海峽且沿接近對岸海岸線的海峽中線以西航行，後方跟著052D南京艦，是美軍首次通過台海中線以西，並且與對岸沿岸最逼近的一次。

對此，國防部19日一大早透過聲明表示，美作戰艦乙艘由北向南航經台灣海峽，續向南航行。軍方指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台海周邊海、空域相關動態，狀況正常。

▼美軍「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）日前也穿越台灣海峽。（資料照／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

