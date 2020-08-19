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不捨女兒獨扛醫藥費！半百阿公「身上掛3癌」爬屋頂修房：想給孩子穩固的家

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▲▼罹患3癌症的阿男。（圖／翻攝自陽光基金會FB）

▲阿男看著剛釘好鐵皮的屋頂，要給孩子最安全的避風港。（圖／翻攝自陽光基金會FB）

記者黃可昀／綜合報導

為了能繼續陪伴在女兒與孫女身邊，抗癌6年仍勇敢和病魔對抗！年過半百的阿男7年前被診斷出口腔癌，又接連檢查出大腸癌、食道癌，手術後外觀明顯改變，一度封閉自我不願與外界接觸，直到小孫女出生後，他捨不得單親的女兒一肩扛起家計，還得負擔龐大醫藥費，於是轉變成積極心態面對病情。

陽光基金會14日在臉書粉專PO出阿男背影，「我想給孩子一個穩固的家！」趕在颱風前獨自拉著木梯，緩緩爬上屋頂將鐵皮一片一片釘牢，仔細做好防水工程，在風雨來襲前做好所有準備工作，只為了給女兒、孫女一個遮風避雨的家。

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▲▼罹患3癌症的阿男。（圖／翻攝自陽光基金會FB）

▲為了女兒和孫女變得積極。（圖／翻攝自陽光基金會FB）

雖然只有背影入鏡，不過看得出來阿男體型消瘦，其實他體內正同時存在3種癌症，口腔癌、大腸癌、食道癌，治療初期他也對人生感到絕望，但看著女兒每天早出晚歸忙工作，照顧年幼的孩子還得擔心爸爸病情，面容一天天憔悴，阿男內心無比心疼，於是改變觀念選擇積極治療，雖然過程中還是會有煩躁、悲傷等負面情緒，但透過社工的開導與幫助，他逐漸敞開心房，也為了6歲的小孫女變得更加堅強，目前仍持續接受治療中。

阿男病情時好時壞，癌症還是會不定時復發，至今仍在努力和病魔打仗，但他現在已經懂得用樂觀心態面對，接受自己外貌上的變化，每天往返醫院治療，還會騎著電動車接心愛的小孫女下課，不再害怕他人異樣的眼光，他覺得「能好好陪在家人身旁，就是最大的幸福。」

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