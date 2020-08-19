美主要零售商Q2銷售強勁！那指漲81點標普收紅0.23%雙創新高

▲大型零售股Q2財報這周登場。（圖／路透社）



文／中央社紐約18日綜合外電報導

沃爾瑪（Walmart）、柯爾百貨（Kohl's ）和家得寶（Home Depot）等主要美國零售商銷售成長強勁，那斯達克和標普指數雙雙收在新高，但道瓊工業指數收跌。

道瓊工業指數下挫66.84點或0.24%，收在27778.07點。

標準普爾500指數上揚7.79點或0.23%，收在3389.78點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲81.12點或0.73%，收在11210.84點。