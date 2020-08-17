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射程60公里！陸製機載布撒器首亮相　1顆彈藥毀6千平方米

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記者邱茀濱／綜合報導

央視新聞軍事頻道近日首度曝光陸製機載布撒器，「500公斤制導滑翔子母炸彈（下稱新航彈）」，彈體的橫截面呈現一個正方形，不僅可以增加載荷，還可具備一定的隱身性能，而且還可裝填多種彈藥，殺傷面積能達6000平方米以上。

這款解放軍新航彈達500公斤，能夠兼容攜帶多種彈藥，央視透露可用於6種以上彈藥，每顆航彈搭載240個子彈藥，所以散佈後它的殺傷面積可以達到6000平方米，對於區域封鎖、反坦克彈藥、碳纖維作戰部隊等都能夠有很好的效果。

▲▼500公斤制導滑翔子母炸彈。（圖／翻攝微博）

▲500公斤制導滑翔子母炸彈。（圖／翻攝微博，下同）

例如，新航彈在打擊敵方裝甲群的時候就可以換裝反坦克彈藥，可以有效地擊穿敵方裝甲；在打擊敵方機場這樣的目標時就可以換裝區域封鎖子彈藥，上百顆的子彈藥從天而降瞬間就可以讓覆蓋的敵方區域陷入癱瘓。

新航彈的射程大約在60km，介於空地導彈和近程製導炸彈的射程之間，可以在防區外實施打擊，同時也兼顧制空權。此外，新航彈還有一個優點就是發射後不用管，自動化程度高，這樣對於載機來說就是一個很好的保護措施。

▲▼500公斤制導滑翔子母炸彈。（圖／翻攝微博）

事實上，大陸此前就開發了一款500公斤級的航空布撒武器「天雷」，與這款的不同之處除了北斗的加入，還在於尾翼數，「天雷」僅有4片尾翼，而這款新航彈擁有6片尾翼，提升了穩定性，也就進一步提升了投彈的精度，當然相應地在資金投入上也有所增加。

▲▼500公斤制導滑翔子母炸彈。（圖／翻攝微博）

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