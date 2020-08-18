水中突冒一顆頭！「花花一條」馬桶內鑽出…吐舌扭動　220萬人看傻

I always thought this was an irrational fear of mine...apparently not. Friend out in west Texas found this. pic.twitter.com/jd23gbLkGF — Payton Malone WWL-TV (@paytonmalonewx) August 16, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國德州一名男子先前在家中的馬桶中，發現了不可思議的一幕，因為竟然有一隻體型不算小的蛇，從馬桶的水中探出頭來，常常的身軀跟著頭部一起搖擺，看起來莫名的恐怖；事後更有動物專家指出，這條蛇是德州一種無毒的蛇種，喜歡在奇怪的地方冒險、找尋食物，主要是以老鼠這樣的動物為食。

綜合外媒報導，美國電視頻道WWLTV氣象專家佩頓（Payton Malone）日前在推特PO上一支影片，短短幾秒的影片當中，可以看到一條身上有花紋的蛇從白色的馬桶裡鑽出，而拍攝者則是拿著類似高爾夫球棒的東西，不斷試探著在吐信的蛇；佩頓在貼文中寫道，「我一直以來都認為這種恐懼是非理性的，但顯然不是。住在德州西部的朋友發現了這一點。」

紐約州野生動物保護者鄧肯（Randolph T. Duncan Jr.）則稱，一開始看影片的時候，認為裡面的蛇是德州鼠蛇，一種常見於德州中西部的無毒蛇，而且因為牠的身體顏色很淺，應該是一條幼蛇；德州鼠蛇成年後顏色非常深，幾乎會呈現黑色，長度大約在107到183公分之間。

許多網友看完影片後紛紛覺得驚恐，還有人留言表示「你知道有多少人在上廁所的時候邊滑推特嗎？在上廁所的時候看到了這個影片？然後馬上感到恐懼？我就是那些人中的其中之一！」、「人們總是想知道蛇怎麼進入家中的，就是這樣」、「雖然我住在休士頓，但每個人都應該確保馬桶沒有使用時，馬桶蓋必須處於關閉的狀態」。