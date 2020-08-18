「台灣投資環境風險評比全球第3」　蔡英文：打造亞洲資產管理中心

▲總統蔡英文接見「台北市美國商會」會長金奇偉。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日上午接見「台北美國商會」會長金奇偉(C.W.Chin)時表示，已立下目標，要將台灣打造成亞洲企業資金調度及高階資產管理中心，「美國商業環境風險評估公司」（BERI）今年首次的評估報告當中，台灣投資環境風險評比的排名上升，成為全球第三名。

蔡英文表示，今年初以來，一直面對嚴峻的疫情挑戰，以及全球政經秩序的變化，她感謝「台北美國商會」在今年6月發表「台灣白皮書」時，對台灣防疫成果的肯定，並針對經貿政策，提供許多建議。

蔡英文表示，「台北美國商會」很重視台灣振興觀光業的政策，希望協助台灣在國門開放後，吸引更多外國旅客；她強調，不論外國旅客或外商投資，台灣都是張開雙臂歡迎，希望跟「台北美國商會」一起努力，朝目標邁進。

蔡英文表示，台灣可以運用防疫經驗，展現完善的經商和投資環境，台灣這幾年來，在改善投資環境上，確實有不少成果，加上美中貿易衝突與香港情勢，台灣產業也遇到新的挑戰和機會。

「我們已立下目標，要將台灣打造成亞洲企業資金調度及高階資產管理中心。」蔡英文表示，「美國商業環境風險評估公司」（BERI）今年首次的評估報告當中，台灣投資環境風險評比的排名上升，成為全球第三名。

蔡英文說，最近美國國務院公布「5G乾淨網路」名單，台灣的5家電信業者也都在內，台灣會努力打造「六大核心戰略產業」，包括資訊及數位產業、生物及醫療科技產業等，以及成立「人才循環大聯盟」，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量，也會是美國面臨供應鏈重整，在亞洲可信賴的最佳盟友。

▼總統蔡英文接見「台北市美國商會」會長金奇偉。（圖／總統府提供）

