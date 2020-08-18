尼加拉瓜駐台大使將離任　吳釗燮頒贈大綬景星勳章

▲吳釗燮頒贈大綬景星勳章給即將離任的尼加拉瓜共和國駐台大使暨使節團團長達比亞（William Manuel Tapia Alemán） 。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮18日代表總統蔡英文頒贈大綬景星勳章給即將離任的尼加拉瓜共和國駐台大使達比亞（William Manuel Tapia Alemán），以表彰其駐台期間對深化台尼兩國邦誼的卓越貢獻。

吳釗燮在致詞時，肯定達比亞駐台近13年期間積極推動台尼兩國在政治、經濟及文化等各領域的交流合作，以及增進兩國人民互動及認識的努力，他也預祝達比亞赴印度新職一切順利，並歡迎有空回台探望友人。

達比亞致詞時表示，他以身為尼加拉瓜第一屆台灣獎學金生為榮，台灣政府的栽培是改變一生的關鍵，求學時期最大願望就是希望成為尼國駐台大使；他強調勳章不僅會佩戴在身上，更會永遠繫在心中，無論身在何方，都將會持續為促進兩國邦誼貢獻己力。

對於達比亞即將離任，總統蔡英文月初時也有在總統府安排接見。蔡英文在致詞時，先是代表台灣人民及政府感謝達比亞為促進兩國邦誼所做的努力與付出，並表達最深的祝福。

蔡英文指出，達比亞駐台12多年來，不僅時常舉辦各種藝文活動，讓台灣人民更加了解尼加拉瓜的文化，也在貿易、衛生、農業及科技等領域促成兩國許多合作交流，現在尼加拉瓜除了咖啡在台灣很有名，牛肉與白蝦等農漁畜牧產品很受歡迎，而自己特別喜歡尼加拉瓜的牛肉。

蔡英文表示，台尼雙邊貿易額在去年創下1.4億美元的歷史新高，這是達比亞深化兩國關係的成果，在去年台灣與索羅門斷交時，達比亞的一席話也讓台灣人民印象深刻。蔡英文說，「過去在台灣面臨重大的外交挑戰的時刻，達比亞大使也出聲力挺，用行動支持台灣，達比亞的那句話，台灣並不孤單，我們會跟你們站在一起，更是讓所有台灣人民感到非常溫暖。」