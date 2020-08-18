凱勝斥資5億打造全台最大生產基地　電動車國家隊成形

▲全台最大凱勝嘉義電動車生產基地落成啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

政府推動2030年公車電動化，期許透過電動公車，打造全新電動車產業，讓台灣在綠色運輸這新世代產業上可立足國內並放眼全球。國內電動公車領導品牌凱勝綠能全力配合政府政策，發展MIT電動車產業與滿足國內未來需求，重金投資新台幣逾5億元於嘉義馬稠後工業區購入萬坪土地，興建台灣最先進的電動車輛研發生產基地。第一期工程之生產廠房與研發測試設備正式於8月18日落成啟用，成為現行台灣電動車產業最大規模且完整的電動車產研基地。

▲ 凱勝嘉義電動車生產基地啟用，電動車國家隊成形 。（圖／記者翁伊森翻攝）

凱勝綠能董事長陳怡仁表示，自2013年苗栗客運採購2台凱勝電動公車開始營運後，平均日行駛200餘公里無須充電的續航能力及近99%的妥善率，輔以低於柴油車燃油成本近70%的優異節能，因此獲公車業界肯定。

短短數年內在北市、新北、桃園、苗栗、台中、雲林、嘉義、高雄及花蓮等地均可看到凱勝電動公車服務的身影，為國內單一車款銷售冠軍，且難得的是全數在役每日穩定營運，同時也是目前唯一可勝任雙北地區黃金路線高營運強度的車輛。

六年多來凱勝綠能的電動公車營運里程交出累積2500萬公里行駛里程的亮眼成績單，相當於繞台灣2萬多圈的紀錄，再再呈現出凱勝電動公車優異的性能與妥善率。

▲凱勝嘉義電動車生產基地落成啟用，成為全台最大電動車基地。（圖／記者翁伊森攝）

凱勝綠能嘉義廠，採用目前國內唯一且為國際上最先進的鋁合金模組車身技術產線，完工啟用的第一期工程為綠能車輛產業基地，除電動公車研發生產外，更整合入未來各式商用車生產需求，規劃短期內將可具備年產350輛以上之電動低地板公車整車或底盤，長期規畫於高峰期時可年產約650輛，甚至符合國家年度總體汰換量所需各款電動公車、底盤或商用輕重卡車，而日後視產能與需求，已備有二期工程計畫，凱勝嘉義廠可說是國內目前規模最大且完整之電動車輛產製基地。同時更帶來增加雲嘉南地區就業機會，促進地方發展，提升就業率並活絡經濟。

現場展出凱勝吸取158台電動公車營運維護經驗與反饋，由凱勝團隊所規劃主導歷時近兩年研改的第二代全新電動巴士K9DA與底盤。車體技術為國內近30年來首見升級，一躍與賓士大客車車體同級之鋁合金工藝技術，凱勝與亞太唯一獲歐洲主流頂級客車(SCANIA、MAN、VOLVO)認證的Gemilang Coachwork(順豐客車)合作，導入源於瑞士鋁業應用於空中巴士客機、歐規頂級大客車與高鐵車體標竿技術的複合模組鋁合金車體工藝並整車在台生產，此複合鋁合金車體技術除具較傳統鋁合金車體更輕且強韌的結構外，更可降低傳統車體生產過程達90%的焊接工程，使生產製程達到幾乎無公差的高精準度與環保製程。

除了骨子堅強外，內在更匠心獨運，動力心臟升級為二代輪邊驅動高性能馬達，動力由241HP大幅提升至400HP，最高車速輕易突破每小時90公里，切實符合國內市區及高快速公路之快速公車營運之高速巡航需求；關鍵的電池在總電量未變動下提升效率減少體積有效減重達近1噸，並配備國內唯一的主動式電池恆溫管理系統，有效提升電池穩定與壽命，同時更提供業界最長的8年保固；此外，國人所關注的車輛主被動安全部分，除標配ESP車身動態穩定系統、車道偏移警示系統與前車距離警示系統外，更導入歐洲頂級巴士的最新的線傳式EBS電子剎車系統，大幅提升整車安全性。在動力、電池與車體的大幅升級下，是一款符合國內客運營運需求，且具備安全、高速巡航、低速性能及節能的首選車款。



陳怡仁更宣布日後新車型計畫，除其中現場展出的中型巴士底盤即將於明年進入市場外，並啟動InterCity城際快速電動公車與衍伸之無障礙快巴，同時為兼顧部分地區路幅狹窄與運量較小之需求，規劃設計9米短軸低地板電動公車等共三款新車型開發計畫，屆時將可提供並符合各式路線營運需求的多元化產品線；同時更透露在鋁合金骨架技術、電機與電池部分等關鍵組件部分已與國內相關廠商及產學單位洽談合作事宜，凱勝期許成為國內產業與國際電動車產業供應鏈的橋樑，全力協助國內相關廠商取得國際大廠在電動車業主流的專利技術、專利授權、生產製程與資格認證，進而能自主開發相關產品，藉以打造台灣電動車國家隊，立足台灣、放眼國際電動車產業供應鏈。