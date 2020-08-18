網紅「暗黑暴力史」起底！台大男舍全裸軟禁舊愛　2個原因被告也沒事

圖、文／鏡週刊

過去曾被指控對多名女友暴力相向，並將她們軟禁在宿舍的台大電機系學生謝廷鴻，遭人爆料化名為「Elias」，搖身一變成為知識型網紅，高調地在個人頻道大談高效率戀愛法，引起不少質疑。本刊找到曾遭謝男暴力相向的前女友，透過被害人親述，還原謝男恐怖情人的真面目。

▲小玉控訴，謝男會要求她同住男生宿舍，還拿走她的衣物，防止她逃跑，形同軟禁，時間長達1個月。（圖／鏡週刊提供，下同）

除了暴力毆打之外，謝男誇張的行徑不只如此，小玉回憶2人交往期間，男方形同控制狂的行徑，例如會以手機定位時時掌控她的行蹤，甚至曾以「珍惜相處時間」為由，將她軟禁在宿舍長達一個月，對她而言簡直就是惡夢。

小玉指出，白天上課時間，謝男也會掌控她的行動，「因為他有我的課表，只要我一下課，他就會立即追問我在哪裡，要求我馬上回到男生宿舍，如果我沒有回應，他會直接到教室堵人。」

因台大宿舍是男女分宿，有舍監巡邏，謝男因此限制她只能半夜洗澡，還曾經拿走她的衣物，防止她逃跑，所以她有時只能以棉被裹身，待在床上。謝男甚至會要求她在指定的時間內躺到床上，想洩欲做愛時，她連反抗的藉口都沒有，任憑男方擺布，違抗就會換來一頓毒打。這些事情發生時，寢室房間內還有謝男其他3名室友。

小玉一度曾想向謝男的室友求救，但她發現，當她坐在謝男的書桌前哭泣時，室友都沒理她，因為他們幾乎都戴上耳機、忙著打電動，她直覺認為謝男的室友不會伸出援手，讓她相當無助。

當時她曾經多次提出分手，但謝男一開始會嗆：「妳沒有資格提出分手。」後來她無法再忍，謝男痛哭下跪求情，甚至以死相逼揚言自殺，最後是她向法院申請保護令，才擺脫了謝男的糾纏。

她說，當時她和謝男分手後，台大的性別平等教育委員會曾進行調查，謝男也申請休學，但如今他已經復學，上節目自稱是台大電機系4年級，「想到他過去做的那些事情，現在竟然搖身變成網紅、戀愛大師，讀著因感情徬徨無助女孩寫的信，我感到格外諷刺…」

Elias將個人頻道定位為知識型內容，把許多科學及物理法則，應用到日常生活。其中一支影片，內容描述他自創一套公式，教人如何估算自己應該在幾歲確定結婚對象，才能以最高的機率找到真愛，還提醒網友在那之前應多談戀愛作為練習，獨創的戀愛教戰守則，成為他最熱門的影片，更將他塑造成為情場高手。

影片底下有許多網友大讚題材有趣、有質感，甚至有人認為受益良多，留言表示感謝。但留言板中也露出不尋常之處，有網友留言：「請問你的暴力行為是為了諷刺台女而做的當代行動劇嗎？還是要諷刺整個不公的世界？」另一支講述「誘導式訊問的」，也有網友留言：「對於打官司這麼了解，是不是很有經驗啊？」

有眼尖的網友發現，這位在個人頻道大談高效率戀愛法的帥男，竟然是昔日社會新聞的男主角，曾遭多位前女友指控把另一半當性奴，且對女友澆熱水、勒脖，在台大校園轟動一時的恐怖情人謝廷鴻。

網友比對謝男當時拍攝的道歉影片，發現是同一個人。謝男也在Dcard留言，不避諱地大方承認身分，但他矢口否認所有指控，澄清自己絕未對任何一任女友動手。

本刊致電謝廷鴻，起初電話沒有人接聽，傳送簡訊表明身分，詢問他遭控是恐怖情人及網友的質疑等相關事情，謝僅以簡訊回覆表示，目前他正向其中一任女友傷害案件進行求償訴訟，不希望此時報導，並強調先前網路文章和新聞是有問題的。

本刊再問，「有問題」是指什麼樣的問題，另外關於他也因打傷前女友而被以傷害罪起訴的部分，是否有相關說明。但直至截稿前，謝男仍已讀不回。

過去曾被指控對多名女友暴力相向，並將她們軟禁在宿舍的台大電機系學生謝廷鴻，遭人爆料化名為「Elias」，搖身一變成為知識型網紅，高調地在個人頻道大談高效率戀愛法，引起不少質疑。

謝男留言反控其中一任女友C因打傷他而被以傷害罪起訴，強調司法已經還他清白，自己不是外傳的恐怖情人，但事實上，謝男過去遭告案件，都是因程序問題而獲不起訴，並非是因他沒有犯罪，另外，他也因毆打女友而被傷害罪起訴，但此部分他卻隻字未提。

謝男被網友起底後，曾留言反控其中一任女友C，指C女劈腿，還砸壞他的電腦，盜用他PTT帳號發文「我性侵女生了」，甚至向他生活圈的友人造謠遭到他性侵，大呼冤枉指出：「當時C女發訊息要我照她的要求拍道歉影片，我當時對她還有留戀，想挽回感情才會拍的。」並強調這些糾紛，司法都已還他清白。

但本刊調查，謝男之所以能在官司中全身而退，是因提告的2任女友，其中一任被謝男痛毆、咬傷，控告謝男傷害，但事後心軟撤告，謝男因此獲不起訴；另外一任女友小玉（化名），提告傷害、妨害祕密部分因已超過追訴期，檢察官也處分不起訴，至於該女友控訴遭性侵部分，因提告與發生時間相隔太久，罪證不足，最終以不起訴結束，才讓他從官司全身而退。

小玉表示，當時她因為害怕遭謝男報復，相隔許久才提告，超過追訴期，使他最後能逃過法律制裁，並非是沒有犯罪的緣故，「現在看他回應網友內容，就可以知道他從來沒有悔過…認為都是其他人的錯，自己沒錯…」

小玉無奈地說，她一直將這段傷痕累累的記憶埋藏在心裡，假裝自己已經走出來了，「但其實現在如果有人跟我大聲說話，我就會心想，下一秒對方是不是就要打我了，我知道一般人不會這樣，但…這是一個陰影，希望不要再有人受害。」

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