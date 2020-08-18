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粉紅澎裙路跑6週年！公益大使「黃子佼+徐若瑄」支持乳癌防治　為愛齊跑

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台灣，每年十月有一股溫柔又堅毅的粉紅力量誕生，由美麗佳人國際中文版舉辦「裙襬澎澎RUN」粉紅澎裙路跑活動，今年已經是第6年了！累積全台參與超過3萬名的小澎裙，一同為支持乳癌防治而跑，凝聚這一份溫柔良善的粉紅力量PINK POWER，每年都穿上粉紅澎澎裙，一起支持乳癌防治為愛齊跑。

《美麗佳人裙襬澎澎RUN》為什麼要穿上粉紅澎裙呢?

源自於美麗佳人編輯團隊，採訪一位美國攝影師Bob Carey，他希望能讓罹患乳癌的妻子Linda用更愉快的心情對抗病魔，身為攝影師的Bob Carey露出胖嘟嘟的肚子穿著一件粉紅色的澎澎裙在世界各地拍攝一幅又一幅經典作品，就是為了吸引更多人意識到乳癌的重要性。Marie Claire美麗佳人國際中文版雜誌，深受感動這份源自對太太無私的愛。於是就誕生了「裙襬澎澎RUN」的公益路跑計劃，在去年榮幸邀請到Bob Carey本人來到台灣參與裙襬澎澎RUN盛事，見證台灣朋友對健康與公益的熱情支持，到場一起響應10月的全球乳癌防治月。

公益大使《黃子佼》穿上粉紅澎粉，關懷珍惜身邊有個「她」

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牽線好友《徐若瑄》一起做公益支持乳癌防治，首度合體擔任路跑公益大使

隨時充滿活力與元氣的黃子佼，是台灣公認最具斜槓的全方位主持人、創作藝術家，熱心公益並參與多項慈善活動。近期主持活動滿檔的黃子佼，一樣熱愛藝術創作，下半年度分別在台北、台中還參與展覽計劃。在演藝圈擁有好人緣的黃子佼，今年受到Marie Claire美麗佳人國際中文版的邀請擔任《裙襬澎澎RUN 6週年》公益大使邀約，以男性的角度關愛女性，向Bob Carey的愛妻精神效法，穿上粉紅色的澎澎裙，除了支持，還要發揮更強大的公益精神，主動牽線邀請超級好朋友VIVIAN徐若瑄, 一起擔任《裙襬澎澎RUN 6週年》公益大使。

黃子佼受訪表示：「今年受到疫情影響，每一個人都需要多一點開心的正能量面對生活，該休息的時候就休息，有機會做好事的時候，就應該多為公益盡一份心力，呼朋引伴一起做有意義的事情。這次很開心請到認識30多年的好友VIVIAN徐若瑄, 一起為響應乳癌防治，我們是首度為支持乳癌防治合體，尤其是今年我的身份不同，身邊多了一位關愛及守護的妻子，VIVIAN則是以女性的角度，呼籲女性朋友要重視身體健康，更是格外的有意義，於是我們很快的有默契，決定一起支持Marie Claire美麗佳人國際中文版發起的裙襬澎澎RUN，擔任路跑公益大使的邀約，為所有參與的朋友們一起加油，能發揮自身的影響力，為社會做些公益好事，相信對我們的友情來說，是件非常美好的回憶」。

正能量鋼鐵V-徐若瑄 以不敗的粉紅精神，呼籲女性重視健康

斜槓女超人為支持乳癌防治公益，與好友黃子佼合體，絕佳默契三小時快速拍攝

大家最愛的正能量女神-VIVIAN徐若瑄，今年受到Marie Claire美麗佳人國際中文版與公益大使黃子佼的共同邀約，一向熱心公益的VIVIAN徐若瑄，快速地答應，希望可以發揮號召影響力，一起呼籲女性朋友重視樂活健康，穿上粉紅澎裙，用不敗的粉紅精神，傳遞正能量精神。

超級斜槓女神徐若瑄，因為疫情的影響，今年多部作品都集中在下半年度陸續曝光，戲劇方面，久違參與演出的日本電影「信用詐欺師 JP：公主篇」7/23公開上映、HBO 「獵夢特工」劇集則於 8/16 首播、接著11/6 在台上映的台灣電影「孤味」則是Vivian擔綱電影監製處女作、而首度跨足電視圈擔任製作人及主演的電視劇「誰在你身邊」也將開始進行後製作業。

不只是戲劇工作擠滿了行事曆，Vivian仍持續找時間寫歌錄音，念念不忘答應歌迷8 月中將發行新單曲的承諾！不可思議的鋼鐵行程，支持著她能量與活力的，就是創作中的滿足和等待新作品與大家見面的喜悅。

預計在 11/6 上映的電影作品《孤味》，是徐若瑄第一次除了演員的角色，又參與了很多製作和選角方面的工作，所以感受很不同，「這是一部很寫實從女性角度出發的電影，講述一個家庭中五個女人對於愛與家人之間包容與原諒的故事，在人生的困難起伏中，只有愛的力量，可以渡過一切難關！」

這是《孤味》這部電影想跟大家傳遞分享的精神。非常巧合，知道有機會受邀和佼哥一起參與美麗佳人為乳癌防治公益發聲的Pink Run 公益路跑活動，無論如何Vivian也要在回新加坡前，找出空檔完成公益活動的宣傳工作，就是希望以實際行動號召更多的女性朋友重視健康，並期待當天不分男女老少都一起來參加，用歡樂的心情面對生活的挑戰，用不敗的精神，迎接每一天的喜悅！

《徐若瑄》粉紅公益大使 流行時尚最chic百變女王

特別請知名造型師-劉大強 訂製超級澎澎裙 愛心雙倍的粉紅能量 Pink Power

二位公益大使，為了響應活動主題「粉紅澎裙」，在拍攝造型非常用心，黃子佼為了公益向美國大叔Bob Carey致敬，穿上粉紅澎裙，並戴上可愛版的小澎裙袖套，想像為選手加油喝采的感覺。而徐若瑄更是用心，受到美國大叔Bob Carey對乳癌妻子的關心，所發起公益計劃感動，想到要把粉紅澎澎裙底下，這份對妻子關愛的故事發揚光大，請到知名造型-劉大強一起合作，在短短二天之內以手工特製一件超級多層的粉紅澎澎裙，以呼應Bob拍攝粉紅澎裙的公益照片，強調這份關愛及支持乳癌防治的精神。

超級好友『黃子佼+徐若瑄』為美麗佳人裙襬澎澎RUN，首度合作擔任公益大使，共同支持乳癌防治，團結你我終結乳癌，號召不敗的粉紅力量，將聯合出席10月24日於淡水漁人碼頭的Pink Run路跑活動現場，一同為澎裙跑者們加油打氣，歡迎至現場感受健康活力的粉紅能量哦！

【2020 美麗佳人裙襬澎澎RUN】

活動日期｜2020年10月24日（六）

活動時間｜中午12:00-晚上19:30

活動地點｜淡水漁人碼頭 (近淡水福容飯店)

立即報名｜https://bit.ly/30cYeRe　

活動官網｜https://bit.ly/2Ds0dJy

FB活動專頁｜https://bit.ly/2CGIca4

IG活動專頁｜https://bit.ly/32k2ktD

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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