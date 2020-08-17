智慧防疫大門全身消毒　創淨科技推「ELECLEAN360場域智能潔淨系統」

▲智慧防疫大門可在幾秒內完成全身消毒。（圖／創淨提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院新創公司ELECLEAN創淨科技宣布，首度跨足商用消毒市場，推出全球第一座智慧防疫大門「ELECLEAN 360場域智能潔淨系統」，讓進入公共場域的民眾，只要停留幾秒鐘，即可完成安全又有效的淨身程序，達到全方位防疫功效。

創淨科技創辦人陳建宏表示，後疫情時代，企業除了被動要求員工自主管理，更應主動降低防疫破口發生的可能性，再加上民眾出入公共場域，長期習慣性使用含有化學添加物的消毒類產品，過敏、乾癢不適等症狀頻頻發生。

陳建宏指出，「ELECLEAN 360場域智能潔淨系統」運用加水通電產生高活性氧消毒水的獨家技術，可使用於人體或物體表面，即可快速以強氧化方式破壞病毒及細菌結構，達到防疫效果，經檢測指出H1N1 A型流感病毒抑制力達94.15%、氨臭味去除率達98%、甲醛去除力更大於99%。





▲創淨科技推「ELECLEAN360場域智能潔淨系統」。（圖／創淨提供）

陳建宏進一步指出，智能潔淨系統更結合紫外光照射，讓紫外光作為過氧化氫作用的催化劑，提升並加速清除更難被去除的污染源，並使用獨家技術加乘紫外線光照，幫助企業達到全方位的防疫功效。

陳建宏說明，目前多數企業、公共場域防疫，僅透過門口擺放消毒酒精手部噴霧、量體溫等「被動式防疫」來減少員工出入所帶入的病毒，然而不僅無法要求每位員工或民眾使用，也忽略足部、身體其他部位所沾染到的細菌及病毒。

陳建宏補充，根據國際數據調查公司SurveyMonkey，針對美國2,000多家小型企業進行調查發現，多達的三分之一商家表示新的防範措施直接蠶食獲利，而人工執行防疫更常常造成民眾大排長龍的情況，因此防疫成本的大量花費、耗時費力的控管程序，成為企業面臨的重要課題。

▲「ELECLEAN360場域智能潔淨系統」可應用在大型活動使用。（圖／創淨提供）

陳建宏分享，創淨科技所推出的「ELECLEAN 360場域智能潔淨系統」具備高效能、高安全、高彈性三大抗疫亮點，像是高效能抗疫，就以水為原物料，降低企業購買消毒產品的成本，並使用智能化省時操作引導，不需額外人力即可自行完成潔淨程序，一次還可服務超過2萬人次。

陳建宏強調，高安全抗疫則是運用前瞻消毒科技「ELECLEAN專利技術組合」的「ELECLEAN 360場域智能潔淨系統」採用純水製高活性氧消毒水，除了沒有副產物或化學添加劑之外，經檢疫認證安心消毒不留毒，並通過眼睛、皮膚刺激檢測，解決肌膚敏感不適的問題。

至於高彈性抗疫，陳建宏表示，「ELECLEAN 360場域智能潔淨系統」可依據場域特性，提供最適切的解決方案，共有全身、足部等二種潔淨系統，無論是健身房、圖書館、企業商辦大樓、機場，各類公共場域，皆可量身打造企業專屬防疫智慧大門。