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社會 社會焦點 保障人權

竹東「資源莊冰店」整排建物狂燒！在地人哀號：今年夏天宣告結束

新竹縣竹東老字號冰店「資源莊冰店」驚傳惡火，所幸並未傳出傷亡事故，也讓不少在地人因無冰可吃感到相當惋惜。（圖／報系資料照）

▲新竹縣竹東老字號冰店「資源莊冰店」驚傳惡火，整排建築內竄出猛烈火勢。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新竹縣竹東老字號冰店「資源莊冰店」昨（12）日晚間驚傳惡火，猛烈火勢伴隨大量濃煙竄出，警消獲報後立即趕抵現場灌救，所幸並無人員傷亡，確切起火原因仍待火調人員調查。

在地經營逾一甲子的「資源莊冰店」昨日晚間9時許發生火警，由於建築材料多為鐵皮與木造，火勢迅速燃燒蔓延，新竹縣消防局獲報後出動12車、26人前往救援，1個多小時後順利將大火撲滅。

新竹縣竹東老字號冰店「資源莊冰店」驚傳惡火，所幸並未傳出傷亡事故，也讓不少在地人因無冰可吃感到相當惋惜。（圖／報系資料照）

▲火災燃燒面積約300平方公尺。（圖／CTWANT提供）

據了解，該起冰店火災燃燒面積約300平方公尺，初估損失約100萬元，所幸並未造成任何人員傷亡，至於詳細事發原因仍待進一步釐清。

事實上，從1958年創立的「資源莊冰店」，是陪伴許多在地人長大的難忘好滋味，招牌清冰棒、枝仔冰及古早味漢堡冰淇淋，物美價廉加上口味繁多，也是不少觀光客來到竹東鎮必訪的消暑景點。

冰店燒毀消息曝光後，引起大批饕客紛紛哀號，「完了！以後沒有冰吃了」、「啊～古早味的回憶沒了」、「學生時代最愛的就是去資源莊吃冰」、「那是我們國小的最愛」、「對竹東人而言，意義等同於今年夏天已經宣告結束！」

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