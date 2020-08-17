踩空墜入格陵蘭冰隙　氣候學家北冰洋中活活凍死

▲康納德曾在世界上兩個最大的冰原（南極洲和格陵蘭島）進行過研究。（圖／CIRES）

實習記者湯子暘／綜合報導

知名氣候科學家康納德.史蒂芬（Konrad Steffen）8日在格陵蘭意外墜入冰隙，溺斃於冰原下的冰冷海水中，享壽68歲。這條冰隙位於他30年前所建立的「瑞士研究站」附近，當時被冰雪所覆蓋，不易被察覺。

康納德生前擔任蘇黎世聯邦理工學院（Swiss Federal Institute of Technology）的教授一職，曾在2005道2012年擔任環境科學研究所（CIRES）的所長，之後指導瑞士聯邦森林，雪地和景觀研究所（WSL）在格陵蘭進行研究工作。

據《華盛頓郵報》報導，康納德每年春天都會回到營地，每晚只能睡三到四個小時，經常需要赤手空拳在攝氏-40°C的寒風中工作，有時還要親手重建倒塌的實驗室小屋。

與康納德共事的氣候科學家雷恩（Ryan R. Neely III）表示，「在這個區域的冰隙通常都會先被發現，但氣候暖化導致冰蓋的應力減弱，隨即讓冰層產生裂隙，看起來最後，實際上是氣候變化使他成為了受害者。」

冰川在重力作用下每天會平移數十厘米左右，冰塊移動速度不同產生的拉伸力導致冰隙的形成。冰隙一般寬一米左右，長數百米，深達數百米甚至上千米，很多冰隙表面覆蓋冰雪十分隱蔽。

康納德為了研究北極氣候變化而奮不顧身，甚至在加拿大北部的巴芬島附近一塊浮冰上度過了兩個冬天，也曾在研究時一隻腿骨折還被雪崩困住。

阿卜達拉蒂（Waleed Abdalati）是CIRES現任董事，也是NASA首席科學家，事發後回憶與康納德一起在格陵蘭共事的時光，「柯尼（康納德綽號）必須投身於這個領域，這是流在他血液的東西。我記得第一次見面的時候，他跳下直升機，站在冰原上，向後舒展長長的雙臂時臉上洋溢著笑容，大口呼吸著格陵蘭生機勃勃的空氣，看起來是那麼的快樂。這對他來說並不是工作，而是他的熱情與喜悅。他改變了我看待整個世界的方式。」

阿卜達拉蒂在CIRES的聲明中提到，「我知道他去了想去的地方，做了想做的事，對此我感到有些安慰。」