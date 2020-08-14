圖／李登輝安息禮拜移靈火化　總統府最後巡禮7小時全記錄

記者蘇晏男／台北報導

故總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，14日舉行安息禮拜，清晨6時30分，移靈車隊自北榮懷恩堂出發至濟南教會進行告別儀式。李登輝的遺體火化前，移靈車隊特別繞行總統府一周，進行「最後巡禮」，總統府現場也由秘書長李大維率領文武百官在府前廣場向李登輝獻上最高致意。

李登輝家屬14日清晨6時30分抵達北榮，並於40分開始移靈，啟程前往濟南教會進行安息禮拜儀式，期間，不少北榮醫護人員自願到場列隊致哀。北榮發言人黃信彰就表示，距離李登輝辭世已過2周，北榮全體同仁還是感覺到十分難過跟不捨，特別是照顧李登輝10多年的醫療團隊，感受特別深刻。

李登輝移靈車隊於於清晨6時57分抵達濟南教會，並於上午8時進行洗身、穿衣與化妝，9時30分入殮，9時40分開放參與告別禮拜親友入場，10時舉行火化禮拜。

在追思與禮儀的部分，家屬選擇專門籌辦長老教會信徒後事追思活動的榮耀國際生命事業公司，依照基督教喪禮流程，負責著孝服、領遺體、整理儀容、入殮禮拜、安息禮、牧師祝禱、出殯、撿骨封罐等相關事務。

約8時40分，李登輝生前最疼愛的孫女「巧巧」李坤儀與丈夫趙贊凱全身穿著黑衣，戴口罩和墨鏡抵達教會，送爺爺最後一程。至於李登輝夫人曾文惠，因年事已高，且基於台灣習俗，未亡人不宜參加火化告別儀式，因此未現身濟南教會。

在濟南教會的現場，周遭無擺設任何輓聯與花圈，僅在教會大門設置一座白色遮雨棚，上方放上了些許鮮花，現場氛圍低調簡樸，教會也比照歐美國家的國葬規格，特別鳴放「21響」鐘聲向李登輝致敬。

安息禮拜儀式結束後，移靈車隊於11時10分左右離開濟南教會，並在11時15分左右抵達總統府繞行一圈，完成最後巡禮，此時，李大維也率領府內一級主管，包括總統府副秘書長劉建忻、府內局處首長、總統府發言人黃重諺、張惇涵等人，於府前人行道致意。

在李登輝移靈車隊行經總統府時，憲兵211營值星官高喊敬禮口令，軍職人員手戴白色手套敬禮，而文官人員則採扶手禮致意，待車隊繞行總統府一圈之後，值星官再次高喊「禮畢」。李登輝移靈車隊隨後開往台北第二殯儀館，進行遺體火化。

火化過程約2小時後，李坤儀捧著李登輝骨灰步出二殯，約莫下午2時20分，李坤儀與家人返抵翠山莊，她雙手捧著李登輝的骨灰下車，快步入屋內。由於李登輝預定安葬的國軍五指山公墓特勳區仍在整建中，目前的他的骨灰暫厝在翠山莊。

針對後續治喪事宜，總統府發言人張敦涵表示，治喪大員會議預計19日下午2時於總統府召開，屆時會議將由副總統賴清德主持，目前已陸續聯繫治喪大員，相關事項在開會討論確定後會再對外說明。

▲▼北榮多位醫護人員自願送李登輝最後一程。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李登輝移靈車隊從北榮懷恩堂出發至濟南長老教會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李登輝移靈車隊抵達濟南教會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李坤儀抵達教會送別李登輝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼前總統李登輝移靈車隊繞行總統府一周作最後巡禮。（圖／記者李毓康攝）

▲憲兵211營官兵向李登輝行軍禮。（圖／記者李毓康攝）





▲▼移靈車隊行經的路線上，隨處可見在路旁替李登輝送行的民眾。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李坤儀捧著李登輝的骨灰準備從二殯返回翠山莊。（圖／記者林敬旻攝）

▼李坤儀捧著骨灰返回李登輝生前住處翠山莊。（圖／記者黃克翔攝）

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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