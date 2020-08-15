鄭惠中紅漆砸毀李登輝肖像　民眾入台北賓館都需安檢

▲台北賓館故總統李登輝追思會場。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

故總統李登輝14日舉行禮拜儀式，下午前資深女藝人鄭惠中假借追思之名，闖入台北賓館大鬧會場，甚至將紅色油漆裝在氣球內，砸向李登輝肖像。對此，北賓15日維安加強，針對每一位弔唁民眾進行安檢。

鄭惠中（原藝名：鄭心儀）曾甩過鄭麗君巴掌，掀起激憤；時任文化部長鄭麗君於2019年1月22日出席華視承辦的關懷演藝人員春節餐會，在敬酒時卻遭到鄭惠中甩巴掌，讓她相當傻眼，氣氛也變得十分尷尬。

鄭惠中事後受訪時表示，動手打鄭麗君的原因，是因為對方推動「去蔣化」，「我這樣子打她，是剛好而已！」、「我本來想賞她兩巴掌，想了好幾個月！」、「真的太便宜她了！」

鄭惠中在14日下午，假追思之名，闖入台北賓館大鬧會場，拿出裝有紅色油漆的氣球，砸向李登輝的肖像，現場牆壁、窗簾都被波及；現場維安人員逮捕，晚間遭依違反《文化資產保存法》等罪移送，檢方訊後諭令10萬元交保。

對此，台北賓館上午於追思入口處設置安檢處，由警方針對每一位民眾檢查攜帶物品、包包，就是要避免有心人士有類似不理性行為。

總統府發言人張惇涵表示，總統府對此等不理性的暴力行為表達嚴正譴責。該名潑漆人士已由現場員警逮捕進行偵辦中，總統府希望前往台北賓館向李登輝追思的民眾朋友，能夠尊重他及其家屬，用肅穆沈靜的心意致意。

▼有民眾14日赴台北賓館潑漆（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

