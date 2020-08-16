大陸首個新冠肺炎疫苗專利獲批！　鍾南山：中俄將「共同進行臨床試驗」

▲俄羅斯11日宣布批准全球首批疫苗。（圖／路透社）



記者劉亭／綜合報導

俄羅斯11日率先宣佈，註冊了世界第一支新冠肺炎（COVID-19）疫苗──「史普尼克-V」（Sputnik-V），且首批疫苗已經生產完畢；大陸16日也宣布國內首個新冠肺炎專利已授權。大陸抗疫專家鍾南山今（16）日透露，中俄有計劃共同展開疫苗臨床試驗。

根據洋城派報導，廣東藥科大學大學城校園國際會議中心舉辦的「中俄合作新冠疫情防控學術交流會議」上，鐘南山表示，注意到近期的消息，俄羅斯疫苗的研發進展得很快，中俄有計畫共同發展疫苗臨床試驗。

▲中國工程院院士鐘南山。（圖／CFP）

鐘南山指出，俄羅斯新冠肺炎的病死率較低，大概控制在1.7%，其中一些技術和戰略值得學習；而中國有自己的獨特抗疫方法，特別是在中醫方面。

根據大陸國家智慧財產權局消息，大陸首個新冠疫苗專利已被授予專利權，這是由軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊及康希諾生物聯合申報的新冠疫苗（Ad5-nCoV疫苗）專利申請。該專利於今年3月18日申請，8月11日授權。

中國國家主席習近平11日簽發主席令，授予鍾南山「共和國勳章」。據悉，「共和國勳章」是中國的最高榮譽勳章，2016年1月1日設立，由國家主席向獲得者授予。

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