FDA祭出試劑「緊急使用授權」　口水就能驗還只要128元

▲為了快速且有效驗出染疫與否，科學家不斷發明更加經濟的試劑。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國食品藥品監督管理局（FDA）在當地時間14日上午，給予耶魯大學公衛學院開發的「SalivaDirect」新冠試劑「緊急使用授權」。這種試劑經濟又快速，可以在不到3小時內，檢測出90件採樣結果。5月中旬以來，NBA就與耶魯接洽，希望能透過試劑對球員進行檢測。

根據《耶魯每日新聞》報導，這項試劑的價格低廉，平均每個樣品約落在1.29美元到4.37美元（約台幣38到128元）。研究人員表示，當初實驗室向外界募集受試者時，每個人也只給了10美元（約台幣290元）的車馬費。因為打從一開始，這個項目就是追求「便宜、靈活」的試驗。

▼SalivaDirect採樣過程。（圖／翻攝自SalivaDirect官網）

SalivaDirect能提供NBA的球員，每天在訓練前做測試。除了價格低廉，也降低受試者採取鼻咽樣本的不適感，也顯著降低檢測人員的感染風險。FDA甚至公告，SalivaDirect「不需要特定的收集設備，任何無菌容器都可以使用」，減少資源浪費。

首席研究員安妮‧威利（Anne Wyllie）表示，比起從鼻咽刮取黏膜，他們相信人們更願意以唾液檢測。然而有時人們會刻意去清喉嚨製造唾液，不肯相信檢測是用「自然生成的唾液」，這樣有可能會干擾實驗結果。