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氣集丹田能治病！李嗣涔：掌握科學訣竅，15分鐘打通任督二脈

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▲▼台灣大學前校長李嗣涔以科學的觀點闡述健康養生之道。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

台灣大學前校長李嗣涔以科學的觀點闡述健康養生之道。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府與中華生命電磁科學學會日前於秧悅美地度假酒店共同辦理「生命知性之旅」，邀請台灣大學前校長李嗣涔等四位專家，以科學的觀點闡述健康養生之道，由於演講內容生動活潑，讓在場的行政院前院長張善政、縣府副秘書長兼行政暨研考處處長張逸華等貴賓，以及前來聆賞的鄉親產生不少共鳴，讓人深感收穫並且更加重視養生保健之道。

這場 「生命知性之旅」是由中華生命電磁科學學會理事長林聰明主持，與會者冠蓋雲集。林聰明指出，台大前校長李嗣涔為美國史丹福大學電機博士，為台灣首位用科學證實「氣功癒病療效」的科學養生家，潛心研究氣功30年，首創10～15分鐘4式「科學氣功」，35歲練氣功以來，從自身案例出發，20多年不曾生過病。因此，特邀他前來花蓮演講。

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▲▼台灣大學前校長李嗣涔以科學的觀點闡述健康養生之道。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

李嗣涔校長以幽默風趣的口條說，以往每年冬季，不僅都會復發支氣管炎，甚至快要出現感冒初期，後來他意外得知氣功的好處並加以勤學， 竟能逐漸不藥而癒，於是經常利用晚上空餘勤練功走走氣，並且輔以科學理論的驗證，隔日病徵就會消失。

▲▼台灣大學前校長李嗣涔以科學的觀點闡述健康養生之道。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲行政院前院長張善政夫婦出席聆賞。

李校長親身體會到，「氣」在現代的意義，代表身體呈現某種生理狀態，而氣功則代表用意識不斷調整呼吸和身體姿勢來修練，以達到一種叫「氣」的生理狀態。同時，李校長融合儒釋道醫各家氣功精華，提出最適合現代人、銀髮族每日操練的四式科學氣功：分別為掐指功、掐指甩手經絡操、禪密功精華導引、快速思想練功，練氣功不必經年累月，掌握科學訣竅，10～15 分鐘可氣集丹田、打通任督二脈。

▲▼台灣大學前校長李嗣涔以科學的觀點闡述健康養生之道。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

現場聆聽的鄉親學習如何冥想聚氣。

此外，慈濟醫院能量醫學中心主任許瑞云醫師、副主任鄭先安醫師也以好山好水好能量為題，實際帶領與會者活絡筋骨、身體力行感受氣功的奧妙，分享健康養生之道；長庚醫院腎臟科主治醫師陳右明則主講醫學氣功，透過既簡單又有效的氣功，每天持之以恆，即可常保健康。為與會者帶來精彩演講，紛紛筆記抄錄演講重點。

花蓮縣政府表示，花蓮擁有1家醫學中心、2家區域醫院、7家地區醫院、279家診所，醫療能量充沛，也是健康樂活的友善城市。花蓮山好、水好、空氣好，更曾榮獲國際花園城市第2名。縣府致力打造「健康花蓮、幸福城市」目標，提升東部醫療服務品質，同時適合舉辦國際級會議的場地空間，縣府竭誠歡迎全國遊客蒞臨花蓮造訪，以及各企業團體舉辦大型會議及講座，大口深呼吸、練氣養生，讓身心靈放大假。

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