香港第2季GDP下降9%　全年預估下修至衰退6%～8%

▲疫情及社會事件對香港經濟造成衝擊，GDP嚴重衰退。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府統計處14日發表半年經濟報告，公布第二季GDP下降9％，符合先前預期，並將2020全年GDP預期由下降4％～7％下修至下降6％～8％。

港府提到，由於新冠病毒疫情大流行持續嚴重衝擊全球及本地經濟活動，香港經濟情況在第二季仍十分疲弱，GDP數據第一季下降9.1％，第二季也下降9％。

港府指出，不過，由於疫情在第二季後期減退，加上大陸經濟反彈有助紓緩貨物出口的下行壓力，香港經濟在第二季後期出現回穩跡象，「經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值繼上一季錄得5.5％的紀錄跌幅後，在第二季微跌0.1％。」

港府表示，儘管不少主要經濟體的最壞時刻似乎已經過去，全球各地中央銀行和政府也已推出大規模的支援措施，但全球經濟的復甦料會是不平均和反覆不定，「在有效疫苗或療法被廣泛應用之前，新冠病毒的威脅將繼續困擾環球經濟前景，中美關係和地緣政治局勢緊張也增添不確定性。」

港府認為，在正面的發展方面，大陸經濟已回復穩健增長，應會在艱難的外圍環境下為香港的出口表現提供一些支持。然而，疫情不斷變化，加上廣泛的旅遊限制措施持續，訪港旅遊業在今年餘下時間料會難以復甦。

港府指出，香港的短期經濟前景仍然有高度的不確定性，考慮到今年上半年的實際表現和下半年困難和不明朗的經濟環境，但同時計及政府大規模紓緩措施的緩衝效應，2020年全年實質本地生產總值增長預測由先前宣布的下降4％～7％向下修訂至下降6％～8％。

港府強調，倘若目前這一波本地疫情能在短時間內受控，而外圍環境也無進一步急劇惡化，今年全年的經濟表現有望達至預測區間的上半部分（下降6％），「政府會繼續密切留意情況，並會採取必要措施，以保持經濟元氣，為經濟在疫情的威脅減退後迅速恢復打下基礎。」