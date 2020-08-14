快訊／潑漆李登輝肖像遭逮…再嗆「台獨之父死有餘辜」　鄭惠中10萬元交保

▲鄭惠中潑漆李登輝肖像遭逮，檢方訊問後諭知她以10萬元交保 。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

資深藝人鄭惠中（藝名：鄭心儀）於14日混入故總統李登輝位在台北賓館的追思會大鬧，不但破壞現場物品，更將裝滿紅色油漆的氣球，砸向李登輝肖像，還在被上銬時大喊「討厭台獨教父」，警方於晚間近10時移送，而鄭惠中到場時，再嗆「台獨之父，死有餘辜」，北檢經訊問約1小時，諭知她以10萬元交保。

鄭惠中於2019年1月時曾因在餐會上，賞時任文化部長鄭麗君一巴掌引起爭議，事後受訪表示，不滿鄭麗君「去蔣化」，將中正紀念堂改名為自由廣場，更嗆明「賞她一巴掌剛好而已，中華民國任何一個人，都不會覺得我做錯事」。

由於鄭麗君當時並未提告，北檢主動以妨害公務罪嫌偵辦，最後因鄭麗君當時不在「公務」中，處分不起訴。

然而就在眾人緬懷故總統李登輝這天，68歲的鄭麗君再度鬧出代表作，現場警方見鄭惠中砸紅漆，立刻上前壓制逮捕，還在她包中發現另顆未砸出的氣球。

總統府除在第一時間，透過發言人張惇涵表達譴責外，也對鄭惠中提告毀損，外交部則提告文資法，鄭惠中此次遭府、部兩面夾攻，是否能如上次「賞巴掌」般全身而退，仍有待檢方後續調查。

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