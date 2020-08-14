桃園平鎮、楊梅15日停水15小時　近3000戶受影響應提早儲水

▲桃園市經發局指出，為配合自來水公司二區處辦理「桃園-新竹備援管線工程」，明15日早上9時至晚上24時止將停水15小時施工，請用戶提早儲水備用。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市經發局表示，配合自來水二區處辦理「桃園－新竹備援管線工程」，將從明（15）日上午9時至晚間24時止停水15小時施工，停水與水壓降低範圍包括平鎮、楊梅區共計9個里，受影響預停水戶總計近3千戶，籲請居民提早儲水備用，盡早在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水馬達等電源，以免馬達空轉造成損害。

經發局指出，為配合自來水公司北區工程處辦理「桃園－新竹備援管線工程」，預計在15日上午9時起至晚間24時止，預計停水15小時施工，受影響用戶總數接計3千戶；停水區域包括平鎮區鎮興里，水壓降低區則為平鎮區宋屋里、平鎮里，楊梅區則有光華里、四維里、瑞坪里、金龍里、仁美里、埔心里等里，總計共9個里。

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經發局呼籲，用戶應在停水前6小時前完成儲水，盡量避免停水前大量儲水，導致管線末端用戶無水可儲用，停水期間也應關閉抽水機電源，不會導致空轉過久造成損壞，如未關閉抽水機電源，恐因馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，同時也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全；復水後：請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，恢復供水後，如仍無水或缺水時，請通知水公司派遣專人到府服務。

免付費服務電話：1910 楊梅服務所：（03）478－9261或可上自來水公司官網查詢：https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1。

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