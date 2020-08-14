疫情期開咖啡廳！前三個月「穩定淨賺3萬」免顧店　她想收攤網急勸：已超強

▲開店第1年能賺已經很厲害。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

前陣子受到疫情影響，餐飲業生意大不如前，很多店家甚至撐不下去紛紛收攤。一名網友透露，他朋友今年4月在新北板橋頂下一間咖啡廳，營運至今3個月，每個月大約淨賺3萬多，「等於她每天在家睡覺，一個月只有3萬多收入」，目前還在猶豫這種報酬該不該繼續開下去？

原PO在PTT表示，那間咖啡店位在商業區，4月新冠肺炎還處於肆虐時期，當時剛好很多店家結束營業，於是朋友就把咖啡廳頂下來，從這3個月的營業狀況來看，扣掉房租、水電、人事等成本後，大約可以賺3萬多，但這筆收入等於是被動收入，她平常不用到店裡面幫忙，只要在家等錢入帳即可，看似很輕鬆，其實充滿許多不確定因素，「如果哪天生意更差，可能就要賠錢了」，所以有打算收掉不繼續做。

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▲至少要賺回當初頂下這間店的費用。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網友一面倒回應，在這種時機開店還能賺錢已經很困難，很多店家頭1年都是在虧錢，這間咖啡廳還能穩定收入3個月很不容易，但要注意的是，必須賺回當初頂下這間店的費用才算回本，假設之後收支打平甚至開始虧錢，也要設立一個停損點，至少依現在的報酬來說，繼續開著是最佳打算，「現在算淡季還能三萬，你怎麼不想想疫情後」、「超強了好不好，只開三個月就賺三萬，而且現在還有疫情」、「有賺不錯了啦，很多一開始賠到底的」、「第一年開店居然沒虧損，可以開班教學了欸。」

此外，原PO如果想賺更多，平時可以自己到咖啡廳顧店，一方面能監督店內運作狀況，也能省下一個人力成本，「這樣算很好了吧，自己下去頂一個不就賺更多」、「不顧店的風險就是KNOW HOW（訣竅）被店長學光之後他自己出去開。」