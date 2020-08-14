反對中共在台海軍演！國民黨盼兩岸「以和為貴」：對話化解對立

▲解放軍透露，要在台海及南北兩端進行實戰化演練。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

中共解放軍昨（13）日宣布，近日東部戰區多軍種出動兵力，在台海及南北兩端進行實戰化演練，以檢驗作戰能力。對此，中國國民黨發新聞稿強調，始終反對中共在台海周邊進行軍事行動，「海峽兩岸以和為貴，交往對話才能化解對立，使用武力只會加深裂痕，製造仇恨。」

國民黨表示，「民進黨政府與之前的國民黨執政時期，同樣面對了習近平主政下的中國大陸，但民進黨政府卻面臨了日漸嚴重的台海衝突可能性。中共不放棄武力犯台絕對是主因，但也和中共與民進黨的政治歧異，影響了兩岸關係。」

針對解放軍東部戰區發言人張春暉的言論，國民黨指出，始終反對中共在台海周邊進行軍事行動，威脅台灣安全，破壞台海區域穩定；「海峽兩岸以和為貴，交往對話才能化解對立，使用武力只會加深裂痕，製造仇恨。」

最後，國民黨擔心，解放軍相關演習可能已經完成或正在進行，「國防部是否充分掌握？如果已有掌握，國防部應及早向國人說明影響範圍；如果沒有，國防部應立即檢討，不要讓台灣地區民眾知的權利由中共當局決定。」

事實上，張春暉13日透露，近日解放軍東部戰區多軍種多方向成體係出動兵力，在「台灣海峽」及「南北兩端」連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

他續指，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定，因此相關演練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

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