東部戰區台海軍演　環時總編胡錫進：解放軍能「以小時計」拿下台灣

▲解放軍宣布在「台海實戰演習」。（圖／翻攝東部戰區微博，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍東部戰區發言人張春暉13日表示，東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。大陸官媒《環球時報》總編胡錫進指出，這次演習就是向「台獨」發出的明確警告，演習也顯示解放軍有能力以小時計拿下台灣。

在解放軍宣佈台海演習的消息後，13日晚上，胡錫進發表評論指出，解放軍過去經常在東海開展各種規模的演習，但這一次東部戰區把話說得如此明白，直接聯繫地區形勢，還點了「某大國」，極其罕見，而且這次演習覆蓋了台灣海峽和「南北兩端」，這樣的描述尤其是第一次。

他稱，美國衛生部長阿查爾剛剛訪問台灣，新國防授權法建議美軍邀台軍參加環太軍演等等，共同構成了美台升級彼此關係並進一步邁出更危險步子的趨勢；這是一種「切香腸」式破壞台海現狀的策略，當局不斷展示配合美國印太戰略遏制中國大陸的意圖。

「解放軍東部戰區的演習是在向台美髮出明確警告，宣示中國大陸決不坐視台美對『一個中國』原則進行挑釁和侵蝕的堅定意志。台美不要幻想可以順順當當提升官方關係，這個過程一定意味著他們難以承受的風險，」胡錫進進一步強調。

他還說，採取軍事行動是大陸震懾「台獨」的終極王牌，東部戰區的這次演練傳遞出明確無誤的信息，「大陸對台軍事壓力會隨著美台勾結的增加而提升，只要台美承受得起台海軍事形勢的惡化，我們不懼因此而可能產生的『地動山搖』。」

胡錫進表示，解放軍可以繼續施加的軍事壓力還有很多，包括軍機繞島飛行，過「海峽中線」，直至飛越台灣島上空，彈道導彈試射飛越台灣島上空，以及在台灣東部海域開展軍事演習等等，直到台灣被戰爭隨時可能爆發的危急氣氛完全籠罩。

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

他稱，要一個和平發展的台灣，還是要一個兩岸嚴重軍事對峙、直到最後戰爭只差一個火星子就可能點燃的台灣，這要由台當局做出選擇，「過去是台海演習，今天是台海加南北兩端演習，明天台灣再往前走，就是海峽加兩端加台灣島東部的環島大演習，再接下來是解放軍戰機出現在台島上空的演習，局勢走到哪一步，球在台當局一邊。」

對此，胡錫進強調，東部戰區的這次演習顯示，解放軍有能力從台海的各個方向發起總攻，這是短時間、以小時計拿下台灣島的戰略態勢。他最後警告民進黨，「悠著點吧，別光惦記自己的政治野心，多想想老百姓的福祉吧。」

►戴口罩也要記得保養

