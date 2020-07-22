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Spotify進軍Podcast市場！　前第一夫人將在全球用戶前真實呈現

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▲▼Spotify,圖庫386。（圖／美聯社）

▲Spotify,圖庫386。（圖／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

由於Podcast平台會帶來豐厚的廣告收入，YouTube和IG都踏入這塊市場，因此Spotify也大打算進軍。Spotify宣布了這個消息，表示所有支援Podcast的用戶不僅可以收聽這些節目，還可以在電腦和行動設備上觀看，不過目前還屬於測試階段，只有少數人才能將影片發佈到Spotify。

5月份開始，Spotify就開始與一些知名節目主合作，製作了一些Podcast，第一波節目內容包括Book of Basketball 2.0Fantasy FootballersThe Misfits PodcastH3 PodcastThe Morning ToastHigher Learning with Van Lathan and Rachel Lindsay，Spotify的Podcast可以在觀看過程中切換應用程式或鎖定設備，音訊內容還是會繼續播放。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）和他的妻子蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）創立的製作公司「Higher Ground」，將與Spotify長期合作，第一項節目「The Michelle Obama Podcast」正式上線，由Michelle Obama主持，帶領聽眾和美國前第一夫人進行最真實、最接近的對話，這項節目將於7月29日在Spotify獨家推出，和Spotify上其他節目一樣，提供全球近3億的用戶收聽收看。

疫情讓人們減少外出，許多平台開始做起節目，趁著全球都迫不得已引發的宅經濟，也試圖分一杯羹。Spotify在Podcast上與YouTube競爭，並利用各種獨家合作的節目來吸引更多聽眾。

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