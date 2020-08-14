「水太小沒辦法洗頭」川普狂抱怨　能源部提放寬水量限制

▲美國總統川普對自己的髮型要求完美。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

美國總統川普對自身形象有一套堅持，常抱怨在白宮洗頭出水量太小；他日前在俄州專門製造蓮蓬頭的惠而浦公司（Whirlpool Corporation）參觀時又忍不住碎念，「我每次打開淋浴，都沒法好好洗頭。」美國能源部（Department of Energy）終於在美東時間8月12日提議，修改蓮蓬頭的限制以增加水流，並希望能放寬至每個花灑蓮蓬頭。

據CNN報導，美國前總統老布希（George H.W. Bush）政府1992年簽署的一項法律，美國淋浴設備每分鐘的出水量不得超過2.5加侖（約9.5升）；歐巴馬（Barack Obama）政府也在2011年修改法條，使更多個蓮蓬頭的產品必須符合這限制。

能源保護組織「器具能效標凖認識計劃」（Appliance Standards Awareness Project）執行總監安德魯·德拉斯基（Andrew deLaski）表示，這提議「很愚蠢」；他說，如果有四個或五個以上的蓮蓬頭，「每分鐘就能提供10到15加侖的水，幾乎可以把你從浴室沖出來。」

德拉斯基說，「如果總統需要幫忙找一個好的花灑蓮蓬頭，我們可以給他一些很棒的購物網站，不需要動用到修改法律。」

消費者組織「消費者報告」（Consumer Reports）的副總監戴維·弗里德曼（David Friedman）表示，美國的蓮蓬頭的設計「獲得了很高的客戶滿意度」，也為人們省錢。