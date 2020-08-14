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豪撒56萬被台籍女友悔婚！日籍男跨海怒告　法官曝「這理由」：錢討不回來了

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▲婚戒,結婚,新人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲日本籍男子與台灣女友論及婚嫁，對方卻悔婚，讓他決定跨海提告！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／台中報導

日本籍男子小剛（化名）與台中一名女子小蕙（化名）大談異國戀，兩人論及婚嫁，小剛為此砸了56萬元準備結婚，怎料，小蕙卻突然失聯，不願履行婚約，讓小剛相當心碎，決定提告，要求小蕙返還結婚義務之約款，再加上精神賠償共76萬元。不過，法院調查後，認為小剛未能提出確切婚約證據，最終判其敗訴，可上訴。

判決指出，小剛與小蕙於2017年5月開始交往、同居，5個月後小剛求婚成功，而他擔心小蕙經濟壓力大，從2018年3月起陸續贈與小蕙56萬元，作為結婚準備、生活之用，雙方見完小剛父親後，4月19日一起飛往日本辦理結婚手續，不過，因文件有缺漏，兩人最後未能順利完成登記。

小剛指出，小蕙回台後，行為變得相當詭異，不常接聽他的電話，對於何時再一起前往日本登記，小蕙也一律消極不願給予正面回應，甚至開始徹夜未歸，直到他偶然間發現小蕙手機出現曖昧訊息，才驚覺小蕙另結新歡；他認為，自己願意跨越語言隔閡，且不介意小蕙前段婚姻育有一子，決定與小蕙共度終身，如此用情深刻，怎料，小蕙卻違背婚約，另結新歡，此舉讓他相當受傷，要求小蕙賠償。

小蕙說，小剛是在閒聊過程突然向她求婚，由於過於草率，她當時以為只是玩笑話，並未真的答應，而兩人去日本，單純只是要旅遊，而非登記結婚，小剛交往期間時常要她別工作，生活費也不用擔心，但卻展現出「誰要離婚過又有小孩的女人」、「我與你交往你就應該感激我」的態度，雙方因此發生多次口角，再加上小剛被調回日本工作後，兩人聚少離多，2018年5月後即分手，她認為，分手後應有交友自由，怎會是違背婚約，且兩人甚至沒有確切的「婚約證明」，至於小剛提及的56萬元，純屬兩人同居期間的生活費。

對此，台中地院認為，小剛提出的相關證據，像是購買戒指收據、談話內容提及「婚戒、入籍」等字，皆未能證明兩造有婚約一事，相當於解除婚約的非財產損失也求償無據，因此最終判小剛敗訴，全案仍可上訴。

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