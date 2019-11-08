老婆消失人間1個月！　異國戀老公被查出「恐怖錄音檔」：把妳埋土裡

▲艾爾奇（Joseph Duane Elledge）。（圖／翻攝自Boone County Jail）

記者劉亭／綜合報導

大陸女子孟琪（音譯，Mengqi）10月初從美國密蘇里州哥倫比亞市家中失蹤後，已人間蒸發近1個月。孟琪的老公艾爾奇（Joseph Duane Elledge）因為虐童被調查，檢察官發現他曾說「我要把妳埋在土裡」等語，因此懷疑孟琪可能已經遭到他謀殺匿跡。

綜合外媒報導，孟琪最後一次被人目擊是在10月8日晚上11時30分，但艾爾奇卻一直沒跟人說老婆不見的消息，一直到一天半後，10日才前往警局報案。而且艾爾奇在孟琪失蹤前，曾開了很久的車，前往密蘇里州中部一個陌生且偏遠的地區。

警方在調查過程中，從艾爾奇的iPad裡發現了兒童臀部瘀青的照片和影片，認為他涉嫌虐童，並以涉嫌虐待或忽視兒童的罪名將他逮捕。警方向艾力奇的家發出搜查令時，發現艾力奇正與他的母親和孩子一起，準備離開哥倫比亞市。





▲失蹤的孟琪。（圖／翻攝自密蘇里州哥倫比亞警察局）

24歲的艾爾奇10月25日被控虐待或忽視兒童罪名成立，並被處以50萬美元保證金（約150萬元新台幣），他在當地時間6日出席聽證會。檢察官指出，艾爾奇是其孟琪失蹤和謀殺案的主要嫌疑人。

現場也播放了孟琪與艾爾奇幾段對話的錄音檔，艾爾奇曾對老婆說，「你最好回去中國」、「我再也不想和你說話了」、「這是一段很可怕的關係」、「你在美國很幸運」。艾爾奇更曾威脅稱，「我要把你埋在土裡」。