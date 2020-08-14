　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

椅子會開車！她收到「最特別駕照」大頭照沒人頭　2萬網友被逗樂

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 駕照大頭照只有一張椅子。（圖／翻攝自臉書／Jade Dodd）

▲ 多德駕照上的照片裡只有一張椅子。（圖／翻攝自臉書／Jade Dodd）

記者陳宛貞／綜合外電報導

身分證、護照等證件所需的大頭照標準嚴格，拍出好看的證件照對許多人來說都是個難題。美國一名婦女先前因駕照到期，申請換發，卻因為工作人員的失誤，讓她看到新駕照時哭笑不得，因為照片中竟是一張空空的椅子。

田納西州的多德（Jade Dodd）最近在希克曼郡申請換發駕照，6日收到新駕照時卻發現，照片上只有一張空椅，讓她相當傻眼，於是拍照上傳到臉書，至今超過8000人按讚，2萬次分享。

田納西州國土安全廳向CNN坦言，在挑選多德駕照上的照片時有疏漏。公關莫斯特（Wes Moster）透過聲明表示，多德在網路上申請換發後，工作人員挑選照片時不慎選到她拍下的一連串照片中最後一張，也就是空椅子的照片。了解多德的狀況後，該部門馬上換發一張有她本人照片的駕照給她。

儘管經歷一場烏龍，多德卻覺得很有趣，更認為這能夠減輕疫情為人們帶來的壓力，「我老闆最開心了。我周五上班的時候，他指著辦公室外一張椅子說，『我以為這是妳，早上還對它揮手了。』於是我說『謝囉』。」網友也幫她製作各種惡搞迷因，讓空椅子開車、投票、唱歌等等，在網路上引起熱議。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
曾文惠未出席李登輝火化禮拜　原因曝光
LIVE／李登輝最後繞行總統府　府內高層、211營憲兵致意
水上樂園受害者+1！玩大海嘯2度被抓胸　多人指控：都是8月9
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臉書PO「騎黑熊+背大針筒」硬漢照　普丁：俄羅斯在拯救世界

解放軍宣布台海軍演　美軍機「火速出動2架」進駐沖繩嘉手納基地

拜登籲各州長下令戴口罩「拯救4萬性命」　川普反嗆：政治手段

川普自爆「扣留郵政署資金」阻郵寄投票　CNN：直接承認干預大選

全球每月蒸發11兆！新冠疫情「燒鈔速度超快」　專家：復甦狀態都未知

不爽佛奇直接換！川普聘新防疫顧問　2人滿滿共識「最好快點開學」

以色列阿聯宣布建交　蓬佩奧：中東和平邁出巨大一步

川普批香港將「走入地獄」…亞洲金融中心永不會成功！　美國是最後受益者

椅子會開車！她收到「最特別駕照」大頭照沒人頭　2萬網友被逗樂

「以為睡著了...」8旬翁熱死「失智妻傻伴屍」　日本高溫釀6664中暑10死

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

譚松韻當團寵大聲宣布「生理期來了」　拿蕾絲內衣到處晃..宋威龍.張新成超尷尬

體驗老婆「分娩、催生」太虐人！陣痛襲來...他懷疑人生崩潰喊停

泰國人評比超商泰式打拋肉便當　他各吃一口後狂喝水「不予置評」

瘋狂山老鼠「獵殺台灣黑熊」吃下肚　警搜500KG珍貴樹瘤...見恐怖骸骨

囧！日本動漫劇本「...」怎發音？　他生動+誇張神情配音：這不科學

臉書PO「騎黑熊+背大針筒」硬漢照　普丁：俄羅斯在拯救世界

解放軍宣布台海軍演　美軍機「火速出動2架」進駐沖繩嘉手納基地

拜登籲各州長下令戴口罩「拯救4萬性命」　川普反嗆：政治手段

川普自爆「扣留郵政署資金」阻郵寄投票　CNN：直接承認干預大選

全球每月蒸發11兆！新冠疫情「燒鈔速度超快」　專家：復甦狀態都未知

不爽佛奇直接換！川普聘新防疫顧問　2人滿滿共識「最好快點開學」

以色列阿聯宣布建交　蓬佩奧：中東和平邁出巨大一步

川普批香港將「走入地獄」…亞洲金融中心永不會成功！　美國是最後受益者

椅子會開車！她收到「最特別駕照」大頭照沒人頭　2萬網友被逗樂

「以為睡著了...」8旬翁熱死「失智妻傻伴屍」　日本高溫釀6664中暑10死

腳趾長出大貢丸！護理師一戳…「流沙爆漿」狂瀉　他痛到魂飛：這樣插受不了

「果然是李壽根」一人綜藝超狂！羅PD開創新模式連他台都模仿

豪撒56萬被台籍女友悔婚！日籍男跨海怒告　法官曝「這理由」：錢討不回來了

收賄案首提訊立委！廖國棟涉收800萬與主任「互推責任」　檢將交叉比對說詞

LIVE／李登輝完成最後巡禮　移靈車隊將抵二殯火化

轎車凌晨國一桃園段「自撞護欄」翻覆！車頭全撞爛…駕駛急救中

《明星志願-璀璨星戀》Android近期開放封測　倒數展開今夏最浪漫的邂逅

近九成美企無意撤出　趙立堅：印證國際社會對中國的堅定信心

接語言通知話費逾期未繳　婦不敢依示操作求助警…阻詐騙

內埔警分局召開廟會遶境約制會議　鬥毆送辦…未戴安全帽告發

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

扛不住新冠疫情　南半球小國宣布滅亡「賣地償債」

日本大阪梅田墓　大規模出土逾1500具遺骨

以色列、阿聯酋達成和平協議

野生黑熊突靠近！　4男一女超淡定

疫情期間，美國人仍到墨西哥買春

「獵豔50正妹」乙武洋匡聲援香港

晚餐忘在微波爐！7天後炸出超巨毛球

娶不到老婆也怪她　兄弟聯手殺親姊

美國務卿：孔子學院美國中心是中共外宣工具　

女助教離奇失蹤　監視器拍到16歲男棄屍

標普終跌7點！美股3大指數僅那指收紅0.27%

倫敦590萬麥拉倫跑車撞爛　車主氣炸

10歲小妹視訊上課　媽在旁遭射殺

巴勒斯坦反對和平協議！要求阿拉伯聯盟開會

更多熱門

相關新聞

川普：香港將「走入地獄」永不會成功

川普：香港將「走入地獄」永不會成功

美國總統川普13日表示，他討厭香港這個亞洲金融中心所發生的事，香港在中國的控制下將永遠無法成功，其經濟市場更可能走入地獄。他提到，美國已撤銷了香港的優惠措施，這些投資金額也將回到美國，美方仍是最後的受益者。

川普亂砲賀錦麗　揭競選陣營大問題

川普亂砲賀錦麗　揭競選陣營大問題

川普：黎智英被捕是件很可怕的事

川普：黎智英被捕是件很可怕的事

美國務卿：孔子學院美國中心是中共外宣工具　

美國務卿：孔子學院美國中心是中共外宣工具　

「Apple One」套餐打包訂閱服務　6人共享月省150

「Apple One」套餐打包訂閱服務　6人共享月省150

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

半年約砲50女尿道流濃汁！他淡回：社會在走早晚會遇到

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

網瘋傳變胖、懷孕！林志玲公布真相

花蓮女嬰要送台北醫院！救護車司機淚求讓道：拜託您

即／2萬件防疫隔離衣國道被燒毀

復興空難逃死！小黃司機成「廢人」…悲慘遭遇曝光

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

名嘴求歡遭拒　爆老公不舉半年　

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

首腦研偽3.7億三倍券　關鍵技術讓他翻船

更多

最夯影音

更多
挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫

挖沙坑活埋自己「實測如何逃生」 他：很難呼吸...掙扎到瘋狂大叫
小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

小禎、佩甄回憶曾去過羅姐八德路家　見小客廳大房間格局「她真的好可愛喔！」

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

《以家人之名》小妹妹雙標對待兩個小哥哥XD　超萌小蔥花..易烊千璽曾溫柔替她梳頭髮

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

夜店雷射打「We love you forever」送羅霈穎　于美人崩潰喊「被4藝人預約辦後事...」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

羅霈穎「28歲前男友」視訊道別　于美人曝灑脫愛情觀「不進入離不開的愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面