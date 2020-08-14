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影／18歲可自主結婚「免經父母同意」　律師：修法18歲也可投票

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記者葉國吏／綜合報導

行政院會13日通過「民法」部分條文修正草案等38項涉及青年權益下修18歲法案，主要涉及「調降民法成年年齡」，將成年年齡從20歲修正至18歲。對此有律師建議，既然已經下修成18歲可自主結婚，建議也把投票年齡下修成18歲。

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲民法修正18歲可自主結婚「免經父母同意」。（圖／記者林世文攝）

本次院會通過的38項修正草案，主要涉及「調降民法成年年齡」，將成年年齡由20歲修正為18歲；以及「齊一男女結（訂）婚年齡」，修正男女訂婚年齡均為17歲（原規定女性訂婚年齡為15歲）、結婚年齡均為18歲（原規定女性結婚年齡為16歲），並增修相關配套規定，以利適用。

根據《自由時報》報導，律師林俊儀表示，依現行民法規定，20歲才是成年，其原因是，當初立法時，資訊並不發達，民眾只能從學校、家庭獲取資訊及知識，社會普遍共識認為20歲才算成年；但現今網路資訊、電視、平面媒體管道增多，資訊量爆炸，民眾可輕易汲取大量知識，思辨及判斷能力，與以往的18歲者完全不同，所以政府才計畫把年齡下修至18歲。

林俊儀認為，如果民法修正為18歲具有完全行為能力，代表他們具有一般人正常的思辨能力，限制他們的投票罷免權並不合理，建議政府及立法者，應修法把投票年齡下修為18歲

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