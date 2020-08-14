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4成美商憂《港區國安法》打算撤離！75%不看好香港商業前景

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▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲港區國安法6月30日落實。（圖／路透）

記者崔子柔／綜合報導

《港區國安法》上路後，多數在港美商會繼續留在香港，但也有4成因為該法缺乏明確性，甚至擔心造成「寒蟬效應」，正考慮撤離，另有75%的美商並不看好香港的整體商業前景。

根據《南華早報》報導，香港美國商會8月7日至11日調查154家美商，其中有39%表示，他們在《港區國安法》的更多細節公開後，已計畫將資本、資產或業務搬出香港，比7月調查時的35.5%又更上升。

雖然有61%美商沒有撤離香港的計畫，但以個人層面討論，有53%的受訪者正考慮離開香港。

香港美國商會承認，美商因為《港區國安法》想離開香港的趨勢更明顯，更高比例的個人已考慮離開香港，「考慮離開香港的美企有6分之5正思考在中長期採取行動。」

▲香港,香港街景。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲美國針對《港區國安法》多次發出抗議和制裁行動。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

受訪美商表示，《港區國安法》的適用範圍與執法不夠明確，約44%受訪者比一個月前更因為該法擔心，另有35%的受訪者則表示擔心的程度差不多。

還有高達75%的美商不看好香港整體商業前景。調查指出，對一些美商而言，中國常有模糊的法律，並不讓人意外，但也有一些美商擔心會造成寒蟬效應。

超過55%的受訪美商最擔心在香港或本區域的長期競爭力，45%的美商憂心美國對特定產業實施制裁帶來的意外後果。

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