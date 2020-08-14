國道3號「恐怖4車追撞」！女乘客尖叫全錄下　BMW慘卡分隔島

記者陳豐德、柯沛辰／新北報導

國道3號北上48.7公里（樹林路段）13日晚間7點39分發生4車追撞事故，一輛白色BMW休旅變換車道不慎，意外擦撞另一輛休旅，導致休旅失控撞上另一輛白車，後方灰色BMW又追撞翻覆，當場卡進分隔島，一共3人送醫。

國道警方指出，事故發生在國3北上48.7公里處，一名50歲張姓女子駕駛白色BMW休旅（A車）變換車道不慎，擦撞吳男駕駛的休旅（B車），而其又失控撞上羅男駕駛的白色Lexus轎車（C車），最終後方灰色BMW（D車）也追撞。

▲國道3號北上發生4車追撞事故，灰色BMW翻落分隔島，3人受傷送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

行車紀錄器可見，白色轎車（C車）行駛中線車道，白色BMW休旅突從右方加速出現，欲左切超車。當下副座女乘客目睹嚇到，下意識驚呼了一聲，不料BMW休旅立刻擦撞前方休旅（B車），導致輕休旅失控衝向內側車道，釀成一連串事故，讓女乘客放聲尖叫，事後不斷複誦「阿彌陀佛」。

國道警方晚間7點39分巡邏行經，立刻擺設交通安全措施，並通報勤務指揮中心派遣緩撞車到場警戒。經酒測，4名駕駛酒測值皆為零。不過，灰色BMW（D車）撞擊力道強烈，翻落紐澤西護欄的分隔島中，車內1男1女擦傷，另外白色轎車（C車）一名女乘客胸痛，一共3人送醫。

國道警方呼籲，用路人變換車道應使用方向燈，並注意保持安全距離，以免違反《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第4款「行駛高速公路未依規定變換車道」，可處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。

▲白色BMW休旅（A車）切換車道不當釀禍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲被擦撞的休旅（B車）。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲遭波及的白色Lexus轎車（C車）。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼翻覆分隔島內的灰色BMW（D車），駕駛爬出車外。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲事故一度導致車流嚴重回堵。（圖／記者陳豐德翻攝）

►台北新板希爾頓酒店「浮誇海鮮吃到飽」居然這麼便宜！