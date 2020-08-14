何志偉祭品文「查獲假券發1200雞排」　網友敲碗喊兌現：卡位吃雞排嘍

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委何志偉7月曾經在臉書發祭品文，這個暑假警方有查獲假三倍券，他願意公開發放1200份雞排，結果雲林縣警方13日在虎尾破獲偽造集團，查扣三倍券成品1094張、半成品798張，總市值約新臺幣250萬元，網友們看到相關的新聞報導後，馬上到他的臉書留言「卡位吃雞排嘍！」

台南市議會國民黨團7月20日開記者會，指稱有小商家收到客人用三倍券消費，結果，不料三倍券經台灣銀行鑑定竟是假的。行政院長蘇貞昌隨後透過臉書提出2個疑點，首先第一點「警方未獲相關報案」，第二點則是「7月23日才開放將三倍券換成現金」，銀行根本還沒有兌領業務，因此這件事是假消息。

▲雲林縣出現偽造振興券集團，警方查扣大量偽券。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

對此，何志偉7月22日在臉書表示，「有民代公開開記者會，造謠有假的三倍券在市面上流通，被要求提出罪證進行查緝時，卻兩手一攤不願提供」、「我不能阻止別黨信口開河，但至少可以懸賞鼓勵、遏止犯罪」、「這個暑假警方有查獲假券，我願意發放1000份雞排，也就是各位網友只要發現、檢舉，大家就有雞排吃！」

結果雲林縣警察局虎尾分局接獲轄內彩券行通報，指稱疑有民眾持偽三倍券購買刮刮樂，經追蹤調查後索鎖定一名張姓女子涉有重嫌，13日攻堅嫌犯在彰化員林市、溪湖鎮、雲林虎尾鎮等住處與工廠，抓獲主嫌蘇男與共犯張女等6人，查扣偽券成品1094張、半成品798張，總市值約新臺幣250萬元。

▲何志偉曾經在臉書發祭品文「查獲假券發雞排」。（圖／翻攝自臉書）

相關新聞報導後，網友紛紛跑到何志偉的臉書留言，「笑死，還沒過1個月，連暑假都還沒結束，吃雞排嘍」、「請問雞排號碼牌要在哪裡領」、「我的雞排要辣不要切」、「告訴我分送的時間和地點」、「卡，真的烏鴉嘴」、「雞排可以加碼100萬份嗎，讓大家人人有獎」、「說到要做到，加油。」