協助女性微型創業和中低收入　台中明樂福公益社企今揭牌

▲▼台中市明樂福公益社企今天揭牌，以協助女性微型創業和中低收入等宗旨。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市明樂福公益公司認同國際知名的尤努斯社會企業經營模式，以協助就業、女性微型創業、中低收入和支持在地小農為理念，13日和台灣尤努斯基金會簽署合作備忘協議，未來不但持續參與社企聯盟輔育，創收盈餘所得更將回饋弱勢兒童及相關社福團體。

2018年9月台灣尤努斯基金會，在台中霧峰光復新村設立「尤努斯故事館」，以「社企聯盟」計畫輔助缺乏資源的微型創業家，以及中低收入戶、中高齡失業女性、身心障礙者、小農及地方創生團隊等，目前已有17家單位參與，其中明樂福是中台灣第一個能夠自給自足的社會企業。

明樂福社企創辦人孫少達原本是光電碩士工程師，後來認同尤努斯博士理念，將商業與公益並行，建立平台協力推廣，整合在地優質商品，以現代網紅精神行銷地方特色，並保留文化傳承，盈餘用於回饋弱勢兒童教育及偏鄉育幼院。

孫少達感性表示，感謝台灣尤努斯基金會架設社企聯盟平台，並提供資源及輔育系統，同時很感謝父母的支持，孫媽媽更到場烹煮美味的米粉及貢丸湯料理給在場人士品嘗。

台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示，基金會設立尤努斯故事館後，感謝台中市政府國際非政府組織中心提供進駐基地、勞動部勞動力發展署中彰投分署的多元就業開發方案支持人力補助，才能順利營運、有今日社企輔育的成果。

出席簽約典禮者包括新竹市議員劉康彥、台中市政府勞工局科長劉彩虹科長等人。

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