展現軍力給中國看？　3架B-2飛半圈地球：維護印太平洋

▲B-2幽靈轟炸機飛了半個地球 。（圖／翻攝自facebook／U.S. Pacific Air Forces ）

記者謝欣辰／綜合報導

3架B-2幽靈轟炸機於美東時間8月11日，從密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman AFB）的第509炸彈聯隊到迪戈加西亞島（Diego Garcia）支援軍事設施；累計共飛行了29小時，飛行里程大約2萬公里，等於是繞了半圈地球。不只展示B-2可隨時聽命作戰指揮官提供致命、即時、遠程打擊的能力，也完成美國陸軍太平洋航空司令部（PACUSA）的轟炸機特遣隊任務。

據《Pacific Air Forces》報導，轟炸機特遣隊（BTF）指揮官克里斯托弗·科南（Christopher Conant）中校說，「很高興回到迪戈加西亞島這個重要的位置，轟炸機特遣部隊是我們為了國防戰略建立的，不僅加強軍事力量，也與關鍵盟友有更密切的聯繫；儘管發生了新冠肺炎大流行，但懷特曼空軍基地和空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command，AFGSC）的飛行員，都準備好隨時支援美國印太司令部（INDOPACOM）和國防部，實踐美國在印度太平洋地區的安全承諾。」

JUST IN: Three #B2 Spirits from Whiteman Air Force Base deployed to Naval Support Facility Diego Garcia in support of... 由 U.S. Pacific Air Forces 發佈於 2020年8月12日 星期三

迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）是查哥斯群島的主島，也是英屬印度洋領地首府所在地，距離印度最南端1900公里；位處太平洋與印度洋的重要國際水域，戰略地位重要。查哥斯群島所屬島嶼/礁都是英屬印度洋領地。

美國印太司令部在2019年1月所部署的最後一架B-2幽靈轟炸機，來自懷特曼空軍基地的第393轟炸中隊，大約200名飛行員都部署到夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）。

B-2幽靈轟炸機在短期和長期任務中，共飛行了27架次，累計171個小時的飛行時數，並訓練熱坑加油，與夏威夷航空國民警衛隊（Hawaii Air National Guard’s）第199戰鬥機中隊F-22，完成了8架綜合飛行猛龍隊。