俄羅斯斥資280億　購買新一批Su-35S戰鬥機

▲俄羅斯國防部將斥資折合新台幣280億的預算，購買新一批Su-35S戰鬥機（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）12日表示，俄羅斯國防部計劃與蘇霍伊公司年底前簽訂新合約，提供價值700億盧布（280億新台幣）的Su-35S（蘇-35S）戰鬥機。

根據俄媒《衛星通訊社》報導，紹伊古在中俄邊境的哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）之行期間表示，「今年年底前，我們計劃再簽訂一份國家合約，提供Su-35S多功能飛機，合同總額將達到700億盧布。」

俄羅斯國家技術集團今年2月稱，俄羅斯空軍目前正在使用約70架Su-35S戰鬥機。

俄羅斯國防部副部長克里沃魯奇科（Alexey Krivoruchk）之前曾表示，目前的合約規定，2020年交付最後一批10架Su-35S戰鬥機。此外，他說，國防部計劃未來再簽署提供同款戰機的合約。

超機動Su-35戰鬥機主要功能在於解決取得並維持空中優勢、在任何規模衝突中為部隊提供空中支援以及隔離戰鬥區的任務。

Su-35於2008年首飛，為Su-35的大幅改進型，取消了前翼及機背上的減速板，改用AL-41發動機，進氣道擴大，新增空中加油管，被動相位陣列雷達，航電及座艙設備亦全面升級，同時加裝後視雷達可向後方發射半主動雷達導引飛彈。



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