脫救生衣探索深潭美景…秘境「鐵木瀑布」再添1亡魂！女溺水搶救3天不治

▲鐵木瀑布風景優美，但今年入夏後意外頻傳。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／桃園報導

桃園市復興山區消暑秘境「鐵木瀑布」日前傳出溺水意外，46歲的楊姓女子9日中午與有探訪秘境戲水，期間楊女為了探索瀑布下的美景，竟脫去身上穿的救生衣，潛入底下深潭，不料自此未再浮起；當時同行的2名男性友人發現異狀後，立即下水將楊女救起，但無奈上岸後楊女已無呼吸心跳，雖經CPR後暫時恢復生命跡象，但情況仍不樂觀，送醫搶救後仍於11日宣告不治身亡。

鐵木瀑布又稱「優霞雲瀑布」，是位於桃園復興區的天然美景秘境，因磅礡的瀑布與夢幻般的清池時刻變換色彩，優美中又帶著神秘感而爆紅，炎炎夏熱不少民眾循著足跡到訪踏水消暑；但如此優美的自然秘境，其實卻暗藏凶險。

警方初步調查，楊女9日中午與好友一同到鐵木瀑布戲水，期間為了安全，楊女身上還穿著救生衣，但因好奇瀑布底下的深潭美景，楊女竟脫去救生衣，獨自潛入瀑布底下探索，不料竟就此踏上黃泉。

▲楊女好奇瀑布下美景，脫去救生衣潛入深潭，不料竟因此溺斃。（圖／東森新聞）

同行的2名男性友人見楊女潛入水中許久未再浮出水面，當下即驚覺情況有異，立刻下水搜索，並將楊女拉起；但當時楊女已因溺水而失去生命跡象，雖然經緊急CPR後恢復心跳，但仍然陷入昏迷，情況並不樂觀，經送醫搶救3天後情況急轉直下，最終仍於11日宣告不治身亡。

事實上，這已不是鐵木瀑布第一次發生意外，今年5月31日，一名26歲的盧姓男子同樣到鐵木瀑布戲水消暑，一腳踏入瀑布下的青潭中，當場被漩渦捲入，警消到場搜救將盧男救起時，已經明顯死亡。雖然瀑布風景優美，但戲水消暑若是不諳水性，最好還是全程穿上救生衣，以免發生意外。

▼楊女救起後雖一度恢復心跳，但搶救3天後仍宣告不治身亡。（圖／東森新聞）